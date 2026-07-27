Benzema responde al posible fichaje de Zidane como técnico de Francia con palabras emotivas

Karim Benzema, estrella del Al-Hilal saudí, comentó sobre la cercanía de Zinedine Zidane de asumir la dirección técnica de la selección de Francia, como sucesor de Didier Deschamps.

Se espera que la Federación Francesa anuncie oficialmente el nombramiento de Zinedine Zidane, mañana martes, durante una rueda de prensa en la sede de la Federación.

En una entrevista con el sitio "Konbini", dentro de la sección "Quedarse o marcharse", se le preguntó a Karim Benzema sobre varios acontecimientos de actualidad, entre ellos el nombramiento de Zinedine Zidane como entrenador de la selección francesa.

Y como era de esperar, el exinternacional francés expresó su pleno apoyo a su antiguo entrenador en el Real Madrid, respaldando la idea con claridad. Karim, que se mostró muy entusiasmado con que Zidane asuma las riendas de la selección francesa, dijo: "Es una leyenda, es como mi hermano mayor. ¿Estoy contento de que asuma la dirección técnica de la selección francesa? No sé si es él, pero si lo es, estoy muy feliz".

Queda por ver si Karim Benzema regresará a la selección francesa, pese a haber cumplido 38 años, en caso de que Zidane asuma la dirección del equipo.

Y aunque su nivel sigue siendo alto, la cuestión de su regreso dependerá inevitablemente de la valoración de Zidane y de la actual competencia por los puestos ofensivos, con la presencia de jugadores como Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, y el entrenador de la selección tendrá entonces que decidir si abre la puerta a un nuevo capítulo para su antigua estrella del Real Madrid.