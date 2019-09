Los goles de Benzema firman el liderato liguero del Real Madrid

Los goles de Karim Benzema han supuesto más del 50% de los puntos del Real Madrid

El ya es líder de la Liga Santander, con 11 puntos en las primeras 5 jornadas. Sin duda, uno de los grandes motivos de este resurgir liguero blanco tiene nombre y apellidos: Karim Benzema.

El delantero francés ha vuelto como terminó la temporada anterior: en plena forma. Ante el , el galo apareció para marcar y darle los tres puntos para un conjunto blanco que necesita de su aportación goleadora más que nunca.

Es más, las cifras por sí solas hablan a las claras de la capacidad que tiene el '9' merengue de decidir a su favor los encuentros: 4 goles y una asistencia en estas primeras jornadas que han supuesto 7 de los 11 puntos con los que cuenta el Real Madrid en la actualidad.

En la primera jornada, ante el de Vigo, Benzema ya inauguró su palmarés particular, siendo partícipe pero no decisivo en la consecución de puntos por parte de su equipo, algo que no suele ser habitual, viendo los resultados y los guarismos que está mostrando.

Ya en la segunda jornada, en el estreno en el estadio Santiago Bernabéu, Benzema volvió a aparecer. En esta ocasión, el punta adelantó a su equipo en el marcador, y a pesar del empate, fue su gol el que dio el punto a un Real Madrid que se vio sorprendido por el .

En el siguiente compromiso liguero, ante el , Benzema no apareció y se notó. No marcó ninguno de los dos goles con los que contó el cuadro de la capital de y el empate fue consecuencia de su ausencia en el marcaodr.

Tras el encuentro de Champions, en el que el Real Madrid salió goleado de forma contundente ante el , Benzema llegó a Sevilla con ganas de demostrar que sigue teniendo gol, y así lo ha demostrado.

Finalmente, 7 de los 11 puntos del cuadro merengue tienen la firma de un delantero que a medida que han ido pasando los años, ha ido afilando su instinto goleador, hasta hacer pensar que hay 'Benzemadependencia'.