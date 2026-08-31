El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal, reveló los motivos que llevaron al club a fichar al inglés Ollie Watkins, coincidiendo con la salida del francés Karim Benzema de las filas del "Líder", asegurando que el nuevo fichaje llegó en base a una convicción técnica sobre las cualidades del exdelantero del Aston Villa.

El Al-Hilal había puesto fin a su vínculo con Benzema de mutuo acuerdo, antes de anunciar oficialmente el fichaje de Watkins por tres años, en el marco de una reestructuración de la línea ofensiva del equipo, para que el delantero inglés inicie una nueva etapa bajo la dirección de Inzaghi y en una de las competiciones más fuertes de la Roshn League.

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Inzaghi declaró durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento con el Al-Ahli, aplazado de la tercera jornada: "Agradecemos a Benzema todo lo que aportó, es un gran jugador y fue un honor entrenarlo. En cuanto a Watkins, posee grandes cualidades, y fue seguido desde la temporada pasada por mi parte y por parte de la dirección deportiva. Admiro sus habilidades y su estilo de juego".

Las declaraciones del entrenador italiano revelan que la elección de Watkins no fue una decisión forzada tras la salida de Benzema, sino un fichaje planificado con antelación, después de que el delantero inglés llamara la atención de Inzaghi y de la dirección deportiva gracias a su estilo y sus cualidades, lo que hizo que el club lo prefiriera para ser una de sus armas ofensivas más destacadas en la próxima etapa.

Al mismo tiempo, Inzaghi habló sobre la situación de Watkins y Hassan Tambakti de cara a participar ante el Al-Ahli, aclarando que ambos entrenaron con el equipo y que la decisión final se tomará según su disponibilidad en el último entrenamiento, y dijo: "Los dos jugadores entrenaron con el equipo, y en función de su disponibilidad en el entrenamiento de hoy decidiremos sobre su participación".

Sobre el esperado Clásico, Inzaghi aseguró que el Al-Hilal es consciente de la dificultad del partido, especialmente porque el Al-Ahli afrontará el encuentro en busca de compensar su última derrota, aunque recalcó su confianza en su equipo, y dijo: "Sabemos que el enfrentamiento con el Al-Ahli es difícil, estamos preparados para él y lo afrontaremos con toda nuestra fuerza".

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Y añadió: "Me enfrenté al Al-Ahli tres veces la temporada pasada y conocemos su forma y su enfoque de juego. Llega al partido tras una derrota, por lo que intentará compensarla, pero el Al-Hilal es un gran equipo y trataremos de dar todo lo que esté en nuestras manos".

De esta manera, Inzaghi puso fin a las especulaciones sobre los motivos del fichaje de Watkins, asegurando que la decisión está ligada a las cualidades técnicas del jugador y no es un simple reemplazo de un gran nombre que se marchó, para que comience una nueva etapa en el ataque del Al-Hilal, mientras la afición espera la aparición del delantero inglés y que demuestre su capacidad de traducir la admiración de su entrenador en goles e influencia dentro del campo.