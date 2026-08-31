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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Benzema en la encrucijada: tres opciones tras su salida del Al-Hilal

Fichajes
Al Hilal
Al Ittihad
Al Shabab
K. Benzema
1ª División
Arabia Saudí
Francia

Las últimas horas la deciden

El francés Karim Benzema está cerca de poner fin a su vinculación con el club saudí Al-Hilal, antes del cierre del mercado de fichajes de verano, en un momento en que su futuro aún no está resuelto y con tres opciones destacadas sobre la mesa para el veterano delantero, entre ellas continuar en la liga saudí o marcharse a la liga estadounidense.

El diario "As" reveló que Benzema estudia permanecer en Arabia Saudí, con la posibilidad de regresar al Al-Ittihad, cuya camiseta ya defendió anteriormente, o de fichar por el Al-Shabab en el próximo periodo.

Benzema, de 38 años, se incorporó al Al-Hilal durante el pasado mercado de invierno, pero su etapa en el club parece encaminada a su fin, después de que la directiva del equipo entrara en conversaciones sobre la rescisión de su contrato antes del cierre del mercado de fichajes.

Pese a la incertidumbre en torno a su futuro, Benzema no parece dispuesto a poner fin a su carrera por el momento, ya que "As" aseguró que el delantero francés no tiene intención de retirarse, mientras que el diario "Marca" apuntó que la opción de la retirada no ha quedado descartada de forma definitiva, lo que mantiene todas las posibilidades abiertas.

Según Fabrizio Romano, Benzema descarta regresar al fútbol europeo en estos momentos, lo que reduce las opciones de su traspaso al Olympique de Lyon, club con el que se ha relacionado su nombre en el último periodo.

Por otra parte, cobra fuerza la posibilidad de que el delantero francés fiche por la liga estadounidense, como otra opción alejada de la continuidad en Arabia Saudí, mientras siguen existiendo informaciones que vinculan su futuro con la posibilidad de vivir una experiencia en la liga escocesa.

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