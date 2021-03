Benzema, el rey del 'clutch'

Con cinco tantos dentro de los últimos cinco minutos de cinco partidos este curso, nadie en las grandes ligas es más decisivo en esa franja decisiva.

Aunque durante más de 80 minutos no lo pareciera, hay Liga todavía para el Real Madrid. El equipo de Zidane rescató un punto del Wanda Metropolitano que no le da para celebrar pero sí para no llorar antes de tiempo, aún a inicios de marzo. Las gracias han de ir a Karim Benzema (33 años), que se ha convertido en el extranjero de la historia del club con más apariciones en el torneo (371, por las 370 de Roberto Carlos). Muy errante casi toda la tarde, fue sin embargo puntual para empatar y sumar su quinto gol de esta temporada en los últimos cinco minutos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

El lionés, pichichi madridista con 18 goles (y cinco asistencias) desde septiembre, es el amo en las grandes ligas del 'clutch', ese término tan empleado en baloncesto para catalogar el segmento que comprende los cinco minutos finales de un cuarto o una prórroga.

Estreno en el Wanda Metropolitano

En la Champions le metió al Gladbach el 2-1 en el 87', abriendo la puerta para que Casemiro consiguiera tras él un empate crucial para evitar un desastre. En Liga comenzó en la jornada cinco, en el 94' para el 0-2 al Levante. Continuó en la ocho, cerrando el 4-1 al Huesca en el 89'. Siguió en la 15, con el 2-0 al Granada en el 92'. En la 19 remató el 3-1 en el 91' al Athletic. Para acabar, y lo más importante por su trascendencia en el resultado, ayer, en el 88' de la 26, se apuntó el 1-1 al Atlético en el derbi.

Con esta diana a los de Simeone, la 182 en Primera División, el francés se puso a la altura de Juan Arza en el puesto 13 de goleadores históricos de la competición. También se sacó un poco la espina clavada del Atlético, al que únicamente le había marcado cinco goles en 35 partidos; ahora lleva seis en 36. Y, además, al cuarto intento logró estrenarse en el Wanda, recordando esa época del Vicente Calderón en la que vio puerta tres veces.