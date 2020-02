Benji Villalobos: “No me creo un héroe ni el mejor del partido”

El portero emplumados le tapó un penal al 11 Deportivo.



El 11 Deportivo pudo vencer al Águila, pero los dirigidos por Juan Cortés fallaron un penal que les costó caro, y se tuvieron que conformar con un punto. Benji Villalobos logró tapar su segundo penal de forma consecutiva.

El portero de los migueleños no se considera la figura del partido: “No me creo un héroe ni el mejor del partido, el punto que logramos esta tarde en Ahuachapán es gracias al trabajo y la entrega de todos, no solo mío”.

“Ha sido un partido difícil, un punto valioso ante un equipo que juega bien el fútbol y que en su cancha se hace más difícil puntuar, por eso valoramos el empate”, indicó el portero oriental.