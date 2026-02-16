Benfica vs. Real Madrid, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Benfica recibe a Real Madrid este martes 17 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio Da Luz, por el partido de ida de los playoffs de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Benfica vs. Real Madrid de la Champions League 2025-26

Los Encarnados se metieron al playoff después de finalizar en la vigésima cuarta posición en la fase de la liga con 24 puntos, gracias a un gol de último minuto que le permitió tomar la ventaja sobre Marsella y Pafos en la dramática lucha por el último boleto al repechaje.

Por su parte, los Merengues se vieron forzados a disputar una fase adicional en búsqueda de los octavos de final tras terminar en el noveno lugar de la clasificación con 15 unidades, solo un punto por detrás del top ocho que le habría dado un boleto directo a la ronda de los 16 mejores.

Los portugueses y españoles se enfrentaron en la última jornada de la fase de liga, duelo que terminó en triunfo para Benfica en casa por 4-2, con gol incluido de Anatoli Trubin en el minuto 98. Además, Raúl Asencio y Rodrygo fueron expulsados en los momentos finales del compromiso.

Cómo ver Benfica vs Real Madrid, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones,M+ Liga de Campeones 4 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de TUDN, Paramount+, ViX y UniMás, con ESPN y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Benfica vs Real Madrid

Liga de Campeones - Champions League - Jornadas Finales Estadio da Luz

El partido se disputa este martes 17 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Da Luz.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Benfica

José Mourinho habló en conferencia de prensa sobre diferentes temas, entre ellos, lo que espera del partido y el cruce.

"Hemos recuperado a los tocados. Espero un Madrid con la calidad del primer candidato a ganar la Champions. Tengo capacidad de modificar algunas cosas y de salir de una situación complicada. No creo que haga falta eso para pasar, necesitamos un nivel máximo, pero no un milagro. El Madrid es historia, pero somos dos clubes gigantes", expresó.

Asimismo, el técnico portugués comentó sobre la posibilidad de un regreso al Real Madrid.

"Yo di todo lo que tenía al Madrid. Hice cosas buenas y malas, pero lo di todo. Mi sensación es que lo entregué todo y que la gente me respeta por eso, con aciertos y errores. Pero no quiero alimentar historias que no existen. La realidad es que tengo un año más con Benfica, con una cláusula muy fácil para romper por las dos partes. Hay cero con el Madrid. Me gusataría mucho eliminar al Madrid, y que Arbeloa gane la Liga y mucho con el Madrid. Es un gran chico y se lo merece", respondió.

Noticias del equipo Real Madrid

Después de su ausencia el pasado fin de semana en el juego frente a la Real Sociedad por LaLiga, se espera que el delantero francés vuelva a la actividad en el importante duelo de Champions League.

"Mbappé está muy bien. Lleva con estas pequeñas molestias durante bastante tiempo y está haciendo esfuerzos para salir al campo, por lo que hoy no quisimos correr riesgos de cara al partido del martes", declaró Arbeloa tras el partido contra la Real Sociedad.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

BEN Últimos partidos RMA 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias Benfica 4 - 2 Real Madrid

Benfica 5 - 2 Real Madrid 9 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 2/2

Clasificaciones

