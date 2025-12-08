Benfica vs. Napoli, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver Benfica vs Napoli, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

La sexta jornada de la fase de campeonato de la nuevaenfrenta aly al. Los azzurri han llegado a un punto crucial en cuanto a sus ambiciones de llegar a octavos, hecho realista gracias a la victoria obtenida sobre el Qarabag, que ha reavivado las posibilidades de clasificación sin tener que pasar necesariamente por los Playoffs. Situación decididamente más complicada para las Águilas, que están atrás en la clasificación y que en la última ronda finalmente rompieron el hielo venciendo al Ajax. Todo sobre Benfica-Nápoles, incluidas las informaciones relativas al canal de TV del partido y cómo verlo en directo por streaming.

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por Space y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports 2 (Argentina), ESPN 7. (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

El partido, en streaming, también estará disponible en NordVPN.

Cómo ver en cualquier lugar con una VPN

Benfica-Napoli: hora de inicio

Liga de Campeones - Champions League Estadio da Luz

Si te encuentras en el extranjero, podrías necesitar usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN , te permite establecer una conexión en línea segura durante el streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL a las mejores VPN para el streaming deportivo.

El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Da Luz.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Noticias sobre el Benfica

Benfica sin Lukebakio, víctima de una fractura en el tobillo que lo hará indisponible para el encuentro europeo contra el Nápoles.

Noticias sobre el Nápoles

Lista de lesionados inmutable en cuanto a los azzurri, sin Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Lukaku y Meret. Conte no contará aún con Gutierrez, detenido por un esguince de tobillo sufrido antes de Nápoles-Qarabag.

Forma

Tras 3 victorias consecutivas entre el campeonato portugués y la Champions, el Benfica cosechó un empate en el muy esperado derbi de Lisboa contra el Sporting.

El Nápoles, por su parte, viene de cuatro triunfos seguidos (contra Atalanta, Qarabag, Roma y Juventus) y de alcanzar los cuartos de final de la Copa Italia en penales contra el Cagliari.

Partidos entre los dos equipos

Son 4 los precedentes entre Benfica y Nápoles, jugados entre la Champions y la Europa League: 3 victorias azzurri, una de los lusitanos y ningún empate.

Clasificación

El Benfica, antes de la sexta jornada de la fase de grupo de la Champions League, está en el trigésimo lugar con 3 puntos, mientras que el Nápoles se encuentra vigésimo con 7 puntos.