Ben Brereton, la joven guardia que irrumpe en la Generación Dorada

En tres partidos defendiendo a La Roja, el delantero del Blackburn Rovers ya registra un gol y una asistencia. Vidal ya lo incluyó en su "bandita".

Ben Brereton es, sin duda, una de las grandes sorpresas de la Copa América 2021. Si bien Martín Lasarte fue el primer técnico en convocarlo, fue Reinaldo Rueda quien tomó contacto con Andrea Díaz, madre chilena del delantero del Blackburn Rovers.

“Todo empezó más o menos en diciembre, el señor (Reinaldo) Rueda nos contactó y apenas llegó la posibilidad de jugar para Chile él dijo altiro que sí. Yo le dije que no sabía el idioma ni la cultura, pero Ben me dijo que no importa. ‘Voy a jugar fútbol y no necesito hablar con nadie”, sostuvo la oriunda de Concepción en diálogo con TNT Sports.

Y pese a que no fue titular frente a Argentina y Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, su momento llegaría frente a los Altiplánicos en el segundo compromiso del combinado nacional en la competencia que se desarrolla en Brasil.

Ahí, en el Arena Pantanal de Cuiabá, no solo se robó las miradas tras sus primeros buenos minutos frente a la Albiceleste de Lionel Messi. Su buen juego aéreo, su potencia física, su inteligencia para encontrar espacios y su personalidad lo llevaron a consolidarse como figura frente a La Verde tras marcar en lo que sería la primera victoria del 'Equipo de Todos' en el torneo. Y no solo fue su bautizo en las redes con la camiseta chilena, también tuvo dos ocasiones más para aumentar el marcador. Ese día, según datos de Opta, terminó el partido con 33 toques de balón, 18 de 20 pases completados (90%), tres remates, un pase para disparo de un compañero y el gol del triunfo.

Luego, en el empate frente a Uruguay, el futbolista de 22 años, que representó a Inglaterra en la Sub-19 de 2017, alzando el título cuando defendía al Nottingham Forest, y que compartíó vestuario con Mason Mount y Aaron Ramsdale, entre otros, volvió a grabar su nombre en su segundo partido consecutivo como estelar.

Y es que el hombre de la Championship inglesa se anotó con una asistencia en una pared que realizó con Eduardo Vargas y que terminó precisamente en gol del ariete del Atlético Mineiro. A esas alturas, el nacido en Stoke-on-Trent ya era uno más de la 'Generación Dorada'.

De hecho, fue el propio Arturo Vidal quien lo "incluyó" en su "bandita" a través de una publicación de Instagram. En los fríos números se dirá que el "22" lleva un total de 41 pases totales con 85 por ciento de efectividad (35 correctos) en 166 minutos completados, pero "el cuento de hadas continúa", como señalaría el ex futbolista inglés Danny Graham en sus redes sociales. Lo cierto es que gran parte de la clasificación a cuartos Chile se la debe a la nueva guardia...