La selección de Argelia recibió dos nuevos golpes antes de sus enfrentamientos ante Togo en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, después de que la Federación Argelina de Fútbol anunciara la baja de la dupla formada por Mohamed Bachir Belloumi y Jaouen Hadjam por lesión, uniéndose así al guardameta Abdellatif Ramdane, quien abandonó la concentración tras el fallecimiento de su padre.

La Federación Argelina aclaró, en un comunicado oficial este lunes, que la lesión privó a Belloumi y Hadjam de incorporarse a las filas de la selección, en un momento en el que el entrenador Ibrahim Hamdani se prepara para disputar dos importantes enfrentamientos ante Togo los días 14 y 17 de noviembre en curso, dentro de las jornadas tercera y cuarta de la clasificación.

Hadjam, defensa del Brighton inglés, se había sentado en el banquillo durante la victoria de su equipo sobre el Brentford por 2-0, el domingo, en la Premier League, mientras que el delantero Belloumi se ausentó de la derrota del Hull City ante el Arsenal, como visitante, por un gol a cero, el sábado.

El cuerpo técnico decidió convocar al defensa Fahem Ben Aïssa Yahia, jugador del Mantova, que compite en la Serie B italiana, para suplir la ausencia de Hadjam.

Próximos partidos ALG Africa Cup of Nations Qualification 14:00 TOG

La Federación Argelina había anunciado anteriormente la convocatoria del guardameta Rayan Yesli, jugador del Olympique Akbou, para reemplazar a Abdellatif Ramdane, quien fue dispensado de participar en la concentración debido al fallecimiento de su padre.

La selección de Argelia encabeza la clasificación del Grupo Nueve con 4 puntos, cosechados en las dos primeras jornadas, aventajando por un punto a Zambia y Togo, mientras que la selección de Burundi ocupa el último puesto con un solo punto.