Bellingham revela el secreto de su brillantez y elige lo peor del partido ante el Málaga

Jude Bellingham reveló el secreto de su gran nivel esta temporada con el Real Madrid y su fuerte contribución en la goleada por 4-0 de esta noche ante el Málaga, en la Liga española.

El jugador inglés recuperó su fuerte estilo ofensivo esta temporada, y en el partido ante el Málaga lo demostró de nuevo al marcar un golazo que dio la ventaja al Real Madrid, además de tener un papel decisivo en el segundo tanto, en el que remató de cabeza un centro que el portero Alfonso Herrero desvió a su propia portería.

En declaraciones recogidas por el diario "Marca", Bellingham agradeció a la afición del Bernabéu la calurosa ovación que recibió al abandonar el campo, diciendo: "Ahora me siento con más libertad, ya que tengo la libertad de retroceder y jugar en una posición más adelantada o más retrasada según se necesite. Disfruto mucho jugando, y ese es el secreto de mi buen rendimiento".

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Y continuó: "Es un gran honor jugar para este club, en este estadio y con estos aficionados. La ovación fue maravillosa".

A pesar de todo, Jude no quedó completamente satisfecho con el partido, ya que explicó: "Fue un gran partido, pero los últimos 20 minutos fueron muy malos. No sé por qué, pero no estuvieron bien. ¿Hay cambios en la alineación? Tenemos un equipo muy fuerte, un gran equipo con calidad en todas las posiciones, y cuando el entrenador quiere hacer cambios, los jugadores que no participaron en el partido anterior están totalmente preparados".

En general, no es de extrañar que Mourinho esté encantado con el excelente nivel de Bellingham, pues él pone el toque final al ataque del equipo junto a Vinicius y Mbappé, impulsando al conjunto hacia adelante en el inicio de esta temporada.

"Es un jugador único y muy importante para el equipo. Tiene talentos variados, desde lo físico hasta lo mental y lo táctico. Además, es capaz de recuperar el balón, presionar con eficacia y marcar goles, especialmente en los balones aéreos. Es un jugador asombroso en todos los sentidos", comentó así el entrenador antes del partido ante el Málaga.

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