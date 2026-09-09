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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Traducido por

Bellingham reconoce las dificultades del Real Madrid: los grandes equipos encuentran huecos en nuestra defensa

Real Madrid vs Inter Milán
Real Madrid
Inter Milán
Liga de Campeones
J. Bellingham
España
Italia
Inglaterra

La estrella inglesa lamenta su oportunidad perdida

El inglés Jude Bellingham reconoció que su equipo, el Real Madrid, sufrió ante el Inter de Milán, a pesar de la victoria (2-1), la noche de ayer martes, en el inicio del camino de ambos equipos en la Liga de Campeones de Europa.

Bellingham declaró tras el partido: "Hemos sufrido en algunos momentos ante un equipo muy fuerte. Son campeones de Italia con todo merecimiento, y hubo momentos en los que les hicimos sufrir, especialmente en los contraataques, cuando movíamos bien el balón".

Y añadió, según recogió la web oficial del Real Madrid: "Algo parecido ocurrió ante el Real Betis el pasado fin de semana, cuando fallamos en aprovechar nuestras ocasiones".

Y prosiguió: "Podríamos haber terminado el partido con un resultado más cómodo. Tuvimos ocasiones, yo entre ellas, pero en la Liga de Campeones de Europa tiene que haber momentos difíciles".

Y continuó: "Solo encajamos un gol, y los defensas estuvieron brillantísimos, pero los grandes equipos encuentran huecos en nuestra defensa. Y Courtois estuvo magnífico. No todo es malo, pero todavía hay margen de mejora. Lo más importante son los tres puntos".

Y agregó: "Pensaba que iba a marcar. En la primera ocasión, el portero apareció de repente. El balón me llegó y me dije: 'Es gol'. Pero la despejó de repente. Y en la segunda, vi el balón un poco tarde, y había jugadores en el medio, intenté controlarla y rematé bien. Pero, de nuevo, el portero la atajó con habilidad".

Y concluyó sus declaraciones: "Es algo frustrante, porque nos habría facilitado las cosas si hubiera marcado, pero es parte del juego. Otro día, estos remates entrarán en la portería".

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