Bellingham reconoce las dificultades del Real Madrid: los grandes equipos encuentran huecos en nuestra defensa

El inglés Jude Bellingham reconoció que su equipo, el Real Madrid, sufrió ante el Inter de Milán, a pesar de la victoria (2-1), la noche de ayer martes, en el inicio del camino de ambos equipos en la Liga de Campeones de Europa.

Bellingham declaró tras el partido: "Hemos sufrido en algunos momentos ante un equipo muy fuerte. Son campeones de Italia con todo merecimiento, y hubo momentos en los que les hicimos sufrir, especialmente en los contraataques, cuando movíamos bien el balón".

Y añadió, según recogió la web oficial del Real Madrid: "Algo parecido ocurrió ante el Real Betis el pasado fin de semana, cuando fallamos en aprovechar nuestras ocasiones".

Y prosiguió: "Podríamos haber terminado el partido con un resultado más cómodo. Tuvimos ocasiones, yo entre ellas, pero en la Liga de Campeones de Europa tiene que haber momentos difíciles".

Y continuó: "Solo encajamos un gol, y los defensas estuvieron brillantísimos, pero los grandes equipos encuentran huecos en nuestra defensa. Y Courtois estuvo magnífico. No todo es malo, pero todavía hay margen de mejora. Lo más importante son los tres puntos".

Y agregó: "Pensaba que iba a marcar. En la primera ocasión, el portero apareció de repente. El balón me llegó y me dije: 'Es gol'. Pero la despejó de repente. Y en la segunda, vi el balón un poco tarde, y había jugadores en el medio, intenté controlarla y rematé bien. Pero, de nuevo, el portero la atajó con habilidad".

Y concluyó sus declaraciones: "Es algo frustrante, porque nos habría facilitado las cosas si hubiera marcado, pero es parte del juego. Otro día, estos remates entrarán en la portería".

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