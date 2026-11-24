Compartir Sigue a GOAL en Google

Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, ha desvelado el secreto del éxito de su equipo a la hora de remontar tras ir por detrás en el marcador en varios partidos de la Champions League esta temporada.

Anuncios

El Real Madrid fue por detrás en el marcador esta noche ante el PSV Eindhoven, pero respondió con cinco goles para acabar ganando por 5-1.

Bellingham marcó el segundo gol en el minuto 60 de manera espectacular: controló el balón de forma exquisita antes de disparar a portería y firmar un tanto que recibió numerosos elogios.

Bellingham declaró a la cadena «Real Madrid»: «Es importante porque son tres puntos más. No queremos jugar el playoff para pasar a la siguiente ronda y, para conseguirlo, tenemos que ganar».

Y añadió: «La primera parte fue complicada porque el PSV Eindhoven tiene jugadores muy buenos. Pero el nivel del Real Madrid fue mucho más alto en la segunda parte».

Anuncios Anuncios

Sobre la clave de la victoria en la segunda mitad, el internacional inglés explicó: «Creo que el secreto está en que jugamos mejor porque hicimos bien las cosas sencillas. Todo el mundo sabe que tenemos muchos jugadores de gran calidad que rinden a un nivel espectacular, pero a veces lo más importante es hacer bien las cosas sencillas. Por eso ganamos».

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

Preguntado por lo que sintió tras su golazo, respondió: «No tengo ni idea de lo que hice, pero no sé, el balón estaba bien colocado, pensé en chutar, lo hice y fue gol».

Cuando le preguntaron cómo se explican tres remontadas en cinco partidos de la Champions League, contestó: «La personalidad, la mentalidad y las palabras del entrenador en el descanso. Es una combinación de factores. Pero nos vendría bien ganar con solvencia y, por eso, todavía tenemos que mejorar».

Anuncios

También tuvo palabras de elogio para el Bernabéu: «La afición ha estado fantástica, como siempre. La primera parte fue difícil y es fácil que la gente se venga abajo, pero cuando está en positivo, el equipo juega mucho mejor. Por eso necesitamos este apoyo en cada partido y por parte de cada jugador. Y estoy seguro de que ganaremos».

Nueva remontada en la Champions League

El Real Madrid firmó una nueva remontada después de que el PSV Eindhoven se adelantara en el minuto 32 por medio de su capitán, Ivan Perisic, pero el Real Madrid igualó la contienda en el minuto 50 con un gol de su también capitán, Fede Valverde.

Anuncios

Jude Bellingham puso por delante al Real Madrid por primera vez en el partido con el segundo gol en el minuto 60, antes de que Kylian Mbappé ampliara la ventaja del conjunto español con el tercero en el minuto 64, es decir, el equipo marcó tres goles en menos de un cuarto de hora.

Mbappé anotó el cuarto en el minuto 84 y Vinícius Júnior firmó el quinto en el minuto 87.

Anuncios

El Real Madrid es líder en solitario de la clasificación de la Champions League con pleno de victorias y 15 puntos en cinco partidos, mientras que el PSV Eindhoven se ha quedado estancado con 4 puntos en el puesto 28.

El Real Madrid prolongó su racha en la Champions League con su quinta victoria consecutiva. Es la cuarta vez en la historia del club que gana sus cinco primeros partidos del torneo, tras las temporadas 2011-2012, 2014-2015 y 2023-2024. Cabe recordar que en las tres ocasiones anteriores alcanzó al menos las semifinales y que en la última se proclamó campeón.