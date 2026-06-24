La imagen de Jude Bellingham llevándose la mano a la boca durante el partido de Inglaterra contra Ghana, que terminó 0-0 ayer martes, ha desatado una gran polémica en el Mundial 2026.

El centrocampista inglés vivió momentos tensos con jugadores y cuerpo técnico de Ghana, pero un gesto en particular reavivó el debate sobre una de las normas más polémicas de la FIFA.

Las cámaras captaron al madridista tapándose la boca mientras hablaba con Jordan Ayew, según «Mundo Deportivo».

El gesto recordó la roja directa que recibió Miguel Almirón ante Turquía por una acción parecida.

La disparidad de criterios molestó a Paraguay, que prepara una protesta oficial ante la FIFA por aplicación desigual de la norma.

Almirón se convirtió el 20 de junio en el primer jugador expulsado en la historia de los Mundiales por infringir esa norma.

Conocida como «ley de Vinícius», busca que ningún insulto o comentario discriminatorio escape a las cámaras y al VAR.

Las normas indican que, si un jugador se tapa la boca para insultar, el árbitro debe expulsarlo con tarjeta roja.

La norma nació tras el incidente en la Liga de Campeones entre Gianluca Prestiani, del Benfica, y Vinicius Jr., del Real Madrid, que activó el protocolo contra el racismo y desencadenó un debate sobre la necesidad de controles más estrictos. hecho que derivó en la «ley de Vinícius».