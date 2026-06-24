La imagen de Jude Bellingham llevándose la mano a la boca durante el partido de Inglaterra contra Ghana, que terminó 0-0 ayer martes, ha desatado una gran polémica en el Mundial 2026.

El centrocampista inglés vivió varios momentos de tensión con jugadores y cuerpo técnico de Ghana, pero un gesto concreto reavivó el debate sobre una de las normas más polémicas de la FIFA.

Las cámaras captaron al madridista tapándose la boca mientras hablaba con Jordan Ayew, según «Mundo Deportivo».

El gesto recordó la roja directa que recibió Miguel Almirón ante Turquía por una acción parecida.

La disparidad de criterios ha molestado a Paraguay, que prepara una protesta oficial ante la FIFA por aplicación desigual de la norma.

Almirón se convirtió el 20 de junio en el primer jugador expulsado en la historia del Mundial por infringir esa norma.

Conocida como «ley de Vinicius», busca que ningún insulto o comentario discriminatorio escape a las cámaras y al VAR.

Las normas indican que, si un jugador se tapa la boca para insultar, el árbitro debe expulsarlo con tarjeta roja.

La norma nació tras el incidente en la Liga de Campeones entre Gianluca Prestiani, del Benfica, y Vinicius Jr., del Real Madrid, que activó el protocolo contra el racismo y desencadenó un debate sobre la necesidad de controles más estrictos. lo que finalmente dio lugar a la «ley de Vinícius».