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Santi Cañizares, exportero del Real Madrid y del Valencia, ha entrado en la polémica desatada por las declaraciones de Thomas Tuchel sobre el racismo en España.

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Cañizares rechazó que se generalice sobre la sociedad española y pidió al seleccionador de Inglaterra que le pregunte a Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, por su experiencia personal durante su estancia en la capital de España.

Tuchel había advertido a sus jugadores, en la rueda de prensa previa al Inglaterra-España, de la posibilidad de sufrir este tipo de comportamientos durante el partido disputado en el Metropolitano, algo que molestó a la afición española, que pitó el himno nacional inglés.

El programa «El Tertulión», de COPE, abordó estas declaraciones. Allí, Cañizares defendió a España y puso como ejemplo la experiencia de Bellingham, jugador del Real Madrid que lleva varios años viviendo en la capital, al considerar que Tuchel podría preguntarle directamente cómo es su día a día y hasta qué punto se siente cómodo allí.

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El exguardameta afirmó, según recoge Defensa Central: «Thomas Tuchel puede preguntarle a Jude Bellingham cómo le va en Madrid, si le abren las puertas de los restaurantes y si puede hacer vida normal. Y si en Inglaterra no tienen una buena imagen de nosotros, que se pongan gafas».

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Y añadió: «Puede preguntarle a Bellingham o a los jugadores del Real Madrid si tienen algún problema. Las tonterías de algunas personas no ayudan, pero no podemos centrarnos en una minoría y tomarla como representativa de todos». Cañizares insistió en que rechaza que se califique a España de país racista, apoyándose en el principio de igualdad ante la ley, aunque no negó que haya personas con ideas racistas dentro de la sociedad española y explicó que estos casos existen en todos los países.

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Y continuó: «Si la Constitución nos trata a todos por igual y las leyes son las mismas para todos, España no es un país racista. Y si hay personas racistas, las hay aquí y en todas partes. Somos mucha gente y no tiene sentido pensar que entre nosotros no hay ningún racista».

Pese a ello, Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, mostró su malestar por la tergiversación de sus palabras sobre la posibilidad de sufrir insultos racistas durante el partido ante España en Madrid. El técnico aseguró que no esperaba ningún incidente y que solo respondía a una pregunta sobre los procedimientos a seguir en caso de que se produjera alguno.

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Explicó que había informado a sus jugadores del protocolo de actuación ante este tipo de incidentes y subrayó que esperaba un ambiente amistoso y una afición española entregada a su selección. «No esperaba racismo en ningún sitio, me quedaría en shock si ocurriera y sería el primero en defender estos valores», añadió, antes de señalar que la polémica la generaron los periodistas, que provocaron una confusión innecesaria.

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