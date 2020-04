Belgrano explotó contra River: "Esta dirigencia no está a la altura"

Jorge Franceschi, presidente del Pirata, salió con los tapones de punta por la deuda que mantiene el Millonario por el pase de Matías Suárez.

La situación comenzó a trascender la semana pasada, pero aún había confianza para que se solucione de forma pacífica. Esto no ocurrió y le declaró la "guerra" a River, al que acusa de una importante deuda por el pase de Matías Suárez. Y Jorge Franceschi, presidente del club cordobés, no se guardó nada.

"River nunca pagó en tiempo y forma durante todo el 2019, e incluso nosotros fuimos contemplativos en muchas ocasiones pero ahora ya no", disparó el dirigente en declaraciones a Diario Olé, para agregar luego que "en febrero de este año nos pagaron 100 mil dólares de la cuota vencida y luego no nos respondieron más los mensajes. Es una vergüenza la situación, no es gente que honre su palabra".

El artículo sigue a continuación

A la hora de explicar en cifras cuánto debe el Millonario, detalló que "son 870 mil dólares, que representan casi 56 millones de pesos. Creo que ahora River pidió un adelanto de dinero en CONMEBOL, así que ojalá se acuerden de cumplir con sus obligaciones, de lo contrario los demandaremos la semana que viene".

"A D'Onofrio lo he llamado varias veces este año y nunca me atendió. Y no me importa eso, porque yo soy presidente de Belgrano, me debo al club y lo seguiré llamando igual. Sergio Villella (vice segundo de la B) tuvo algunos contactos con Villarroel (dirigente de River) pero luego el diálogo se cortó definitivamente. Se nota que tienen una doble moral. Esta dirigencia no está a la altura de River", afirmó Franceschi sin pelos en la lengua.

Y para completar su denuncia, pidió "que no se excusen en los problemas que les ocasiona la falta de ingresos en épocas de cuarentena porque su incumplimiento arrancó el 28 de febrero, antes de que pasara lo del coronavirus. Si ellos contraen una deuda y no tienen una previsión al respecto, es un problema de ellos. Belgrano hoy terminó de pagar sus sueldos, y está al día porque es un club serio y ordenado".