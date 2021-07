Bélgica vs. Italia, EN VIVO ONLINE, por la Eurocopa: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Los Diablos Rojos y la escuadra Azzurri protagonizan el mejor partido de cuartos de final por la Eurocopa 2021.

Bélgica e Italia sufrieron para vencer a Portugal y Austria, respectivamente, en octavos de la Eurocopa 2021. Ahora, estas dos potencias del fútbol chocan en la ronda de cuartos de final, donde una conseguirá un lugar entre los mejores cuatro y la otra se marchará a casa con las manos vacías.

Los Diablos Rojos llegan a este encuentro con dos bajas sensibles: Eden Hazard y Kevin De Bruyne, aunque se dice que que el jugador del Manchester City podría jugar infiltrado. Del otro lado, Mancini cuenta con plantel completo para intentar avanzar a semifinales.

El partido promete, por eso en Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso.

¿DÓNDE ES Y A QUÉ HORA JUEGA BÉLGICA VS. ITALIA?

PARTIDO Bélgica - Italia FECHA Viernes, 2 de julio ESTADIO Munich Arena | Múnich (Alemania) HORA 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina RONDA Cuartos de final

¿DÓNDE VER BÉLGICA VS. ITALIA EN VIVO?

La transmisión en vivo por TV del partido correspondiente a los cuartos de final está disponible a través de los siguientes canales:

ZONA CANAL HORARIO España Cuatro

Mitele.es

ADR Das Erste (M+ Astra) 21:00 Sudamérica TNT Sports

DIRECTV Sports (610-619) ARG: 16:00, CHI: 15:00; COL: 14:00 México SKY Sports 14:00

¿CÓMO VER ONLINE Y EN STREAMING?

El Bélgica vs. Italia de la Eurocopa 2021 se puede ver en internet a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: DirecTV GO, Estadio TNT Sports, Blue to Go y el portal de Mediaset conocido como Mi Tele. Las cuatro plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).