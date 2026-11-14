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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Bélgica, Van Bommel: «Es una Italia diferente, realmente notable. Sobre Lukaku y De Ketelaere...»

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«Es una Italia diferente a la del partido de debut. Son más estables. Han mejorado mucho en poco tiempo. No se gana a Francia así como así». Así presenta el seleccionador de Bélgica, Mark Van Bommel, en una rueda de prensa en Bruselas, el partido de la Nations League de mañana por la noche contra Italia.

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«Es realmente notable que hayan logrado remontar el marcador ante Francia, pero no me sorprendió, añade el seleccionador de Bélgica, según informa ANSA. Mañana no es una final: se trata de pasar de ronda o no, no de ganar algo. Lo considero más bien un partido de eliminación directa. También es una buena prueba, porque en la Eurocopa se dan situaciones similares. Venimos de ganar un partido que nos da confianza para poner en práctica nuestro sistema de juego, algo difícil con una selección. Italia tiene sin duda la ventaja de que le basta con un empate, aunque eso puede generar algunas dudas. Nosotros siempre queremos ganar, sin importar dónde juguemos».

Van Bommel explica: «Esta Italia es distinta a la que nos enfrentamos en el partido del debut. Es un equipo mucho más sólido y ha mejorado mucho en poco tiempo. Nunca se gana fácilmente a Francia. Es muy positivo que Italia haya logrado reaccionar, pero no me sorprende. En nuestro partido en casa contra Francia habríamos merecido algo más».

A Italia le puede bastar el empate: «Italia tiene esa ventaja y eso también podría generar algunas dudas. Nosotros, en cambio, siempre queremos ganar, independientemente de la situación. Cuando ganas un partido, siempre adquieres más confianza. Queremos darle una identidad propia a nuestro juego, aunque con una selección es difícil conseguirlo. Me gusta cómo estamos jugando y logramos transmitir esa confianza también en el campo».

Sobre Lukaku: «Se entrenó ayer y hoy también participó en todo el trabajo. Está disponible para mañana. Todos los demás también están bien. Contar con Romelu es importante, tanto si es titular como si entra desde el banquillo. Los rivales deben tenerlo en cuenta. Además, tiene experiencia en los grandes partidos».

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Por último, sobre De Ketelaere: «Poco a poco se está convirtiendo en un delantero moderno. Es rápido, potente, sabe proteger el balón y es fuerte físicamente. Sabe venir a recibir y marcar. Es un delantero que gusta tener en el equipo. Estamos contentos de tenerlo».

Escrito porGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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