Bélgica recibe una gran noticia de cara al clave partido del Mundial contra Nueva Zelanda

Bélgica recuperará a Jérémy Doku la noche del viernes al sábado, según el médico del equipo, Brahim Hacene. Esa misma noche, a las 5:00 en los Países Bajos, Bélgica enfrentará a Nueva Zelanda.

Doku viajó el fin de semana a Inglaterra para estar presente en el nacimiento de su primer hijo. Según el médico de la selección belga, el parto fue normal y tanto el bebé como la madre están bien.

El martes por la noche se reincorporará a la concentración para preparar el decisivo último partido de la fase de grupos. Con solo dos puntos en dos jornadas, Bélgica necesita ganar para avanzar.

Aunque se encontraba en Inglaterra, tampoco jugó contra Irán (0-0) por otro motivo.

Una fuente cercana al delantero reveló que sufrió una afección respiratoria, ya superada, según RTL Sport.

Según esa misma fuente, Doku está muy afectado por el revuelo generado en los últimos días, especialmente por las palabras de la presentadora France Pierron.

«Si tienes la suerte de participar en un Mundial, hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar y, sin embargo, lo dejas todo atrás para estar presente en el nacimiento de tu hijo...»

Después provocó un gran revuelo con una llamativa declaración sobre el papel de los padres durante el parto. «Es simplemente un momento horrible y, perdón por mi lenguaje, en el que el padre es, en realidad, inútil. Solo está ahí un poco de por ahí», afirmó.

L’Équipe la citó a declarar y luego la despidió, aunque después se disculpó.