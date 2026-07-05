Bélgica, García sobre el caso Balogun: «Es una broma de abril. Defendamos el fútbol»

La FIFA retiró de forma inesperada una jornada de sanción a Folarin Balogun. Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, podrá jugar contra Bélgica tras ser expulsado ante Bosnia y Herzegovina. La FIFA ha anunciado que su sanción queda suspendida de forma condicional: si no repite la falta, la jornada de suspensión no se aplicará. La decisión ha generado polémica.





El seleccionador belga, Rudi García, ironizó: «No sabía que en el Mundial, como en la FIFA, el 5 de julio es el 1 de abril. Es el Día de los Inocentes».





No defendemos a la selección ni a la federación, defendemos el fútbol y su integridad».