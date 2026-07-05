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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bélgica, García sobre el caso Balogun: «Es una broma de abril. Defendamos el fútbol»

USA vs Belgium
USA
Belgium
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La FIFA retiró de forma inesperada una jornada de sanción a Folarin Balogun. Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, podrá jugar contra Bélgica tras ser expulsado ante Bosnia y Herzegovina. La FIFA ha anunciado que su sanción queda suspendida de forma condicional: si no repite la falta, la jornada de suspensión no se aplicará. La decisión ha generado polémica.


El seleccionador belga, Rudi García, ironizó: «No sabía que en el Mundial, como en la FIFA, el 5 de julio es el 1 de abril. Es el Día de los Inocentes».


No defendemos a la selección ni a la federación, defendemos el fútbol y su integridad».

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