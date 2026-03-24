Bélgica, García: «¿De Bruyne? No está tan mal, teniendo en cuenta que ha estado lesionado durante meses. Es un genio sobre el terreno de juego»

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, concedió una entrevista a Ligue1+ en la que habló del largo periodo de baja y de la grave lesión que ha sufrido una de las estrellas y pilares de la selección de losDiablos Rojos, Kevin De Bruyne.

En primer lugar, destacó la importancia de un jugador de su calibre: «Es un jugador increíble. Nos ha llevado en volandas durante la fase de clasificación. He trabajado con varios jugadores de este tipo a lo largo de mi carrera: Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard. Pertenece a la estirpe de los gigantes. Sabe marcar, sabe dar pases decisivos. Es un jugador que no necesita llevar el brazalete de capitán porque es un genio sobre el terreno de juego».

A continuación, describió su estado físico: «No está tan mal para haber estado lesionado durante meses. Tiene 34 años y espero que este parón le permita volver a su mejor nivel y estar en plena forma para el Mundial. Puede llevarnos muy lejos».

Por último, habló de su apego a la camiseta de la selección belga: «Durante el último partido de la Liga de Naciones contra Israel, ninguno de los grandes nombres quería venir a jugar con Bélgica. Hoy, en cambio, vuelven con una sonrisa. Cuando nos clasificamos contra Liechtenstein, Kevin se puso la camiseta y cruzó el campo con muletas para celebrar la clasificación con sus compañeros de equipo».