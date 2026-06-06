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Kevin De BruyneIMAGO
Siep Engelen

Traducido por

Bélgica da ejemplo y deja en ridículo a la selección holandesa, su rival en el Mundial

Belgium vs Túnez
Belgium
Túnez
Amistosos
World Cup
Holanda

El sábado por la tarde, Bélgica venció con facilidad su último amistoso antes del Mundial. En Bruselas, Túnez —rival de Holanda en la Copa— perdió 5-0. 

Los Diablos Rojos dominaron la primera parte, aunque Túnez gozó de la primera ocasión clara: tras un tiro libre, el balón llegó a los pies de Omar Rekik, cuyo disparo se marchó alto. 

A partir de ahí, el partido fue un monólogo. Bélgica creó peligro a través de Leandro Trossard, Kevin De Bruyne y Brandon Mechele, pero hubo que esperar hasta el minuto 28 para que llegara el primer gol. Jérémy Doku mantuvo la visión de juego y vio cómo Trossard, completamente desmarcado, remataba: 1-0. 

Túnez se fue al descanso con ese marcador, pero tras la reanudación llegó el segundo: centro de Youri Tielemans y cabezazo perfecto de Charles De Ketelaere. 

Luego De Bruyne, tras la segunda amarilla a Ismael Gharbi, recibió de Doku y sentenció con un disparo certero: 3-0. 

Con uno menos, Túnez ya no tenía nada que hacer. Dodi Lukebakio hizo el 4-0 a cinco del final y, poco después, Nicolas Raskin cerró el 5-0. 

Con esta victoria, Bélgica afronta con confianza el Mundial, donde integrará el Grupo G junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Túnez, en cambio, se medirá a Holanda en el Grupo F el 25 de junio en Kansas City.

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