Bélgica contra Italia: La pizarra táctica. Las transiciones de alta frecuencia de Mark van Bommel desbordan a Italia

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Bélgica logró una contundente victoria por 4-1 ante Italia al aprovechar los espacios en las transiciones y la creatividad decisiva de Charles De Ketelaere. Pese a que el conjunto visitante se adelantó pronto, el planteamiento táctico de Mark van Bommel desarticuló sistemáticamente la defensa italiana.

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El relato táctico de este encuentro de la Liga de Naciones de la UEFA estuvo marcado por el contraste entre el control y el caos. Van Bommel llegó al partido con una consigna clara: aprovechar el explosivo talento de Bélgica en las bandas y las situaciones de recuperación en campo rival para superar el centro del campo técnico de Italia. Mientras Italia buscaba imponer el ritmo mediante una mayor posesión, la estrategia belga se centró en la verticalidad y los contraataques rápidos para explotar los espacios que dejaban a su espalda los laterales italianos al incorporarse al ataque.

Roberto Mancini, por su parte, pretendía utilizar un 4-3-3 fluido que se transformaba en un 3-2-5 con balón y priorizaba la posesión para silenciar al público de Bruselas. El objetivo táctico de Italia era dejar a Pio Esposito en situaciones de uno contra uno frente a los centrales belgas, mientras Nicolo Barella y Sandro Tonali generaban superioridades numéricas en los espacios interiores. Sin embargo, esa apuesta por un dispositivo ofensivo abierto acabó volviéndose en su contra, ya que la estructura de Bélgica demostró ser más resistente bajo presión.

El planteamiento táctico de Bélgica

Van Bommel dispuso un 4-2-3-1 que funcionó con una enorme disciplina táctica. El bloque defensivo se mantuvo compacto, habitualmente con una presión en campo intermedio que solo se activaba cuando Nicolo Fagioli o Alessandro Bastoni intentaban conducir el balón más allá de la línea de medio campo. El doble pivote formado por Youri Tielemans y Romeo Lavia fue esencial: protegió la zona central y obligó a Italia a jugar por fuera, donde Bélgica se sentía cómoda disputando duelos individuales. Tras recuperar la posesión, la consigna era inmediata: buscar a Kevin De Bruyne o a De Ketelaere para iniciar transiciones verticales.

El papel de De Ketelaere fue especialmente versátil. Actuó como organizador con libertad de movimientos, desplazándose entre líneas para repartir dos asistencias decisivas. Al sacar de su posición a los defensas italianos, abrió el espacio para que Maxim De Cuyper llegara desde atrás y firmara el empate en el minuto 15. Los ataques de Bélgica incluyeron con frecuencia acumulaciones de jugadores en la banda derecha antes de cambiar rápidamente el juego hacia Jeremy Doku, en la izquierda. Esa táctica de cambiar la orientación del juego aprovechó la posición adelantada de Michael Kayode y acabó permitiendo a Doku marcar el tercer gol en el minuto 26. Fue la culminación de un periodo de presión incesante en el que Bélgica anotó tres veces en solo once minutos.

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El planteamiento táctico de Italia

Italia comenzó el partido con un 4-3-3 que pareció muy eficaz durante los primeros diez minutos. Su salida de balón se basó en secuencias cortas de pases en triángulo entre Kayode, Barella y Esposito. La fórmula dio frutos enseguida: en el minuto 11, un envío de Kayode encontró a Esposito, que marcó el primer gol. En defensa, Mancini apostó por una línea adelantada con la intención de reducir los espacios y limitar el tiempo de De Bruyne con el balón, pero eso dejó al equipo expuesto a la velocidad de Diego Moreira y Doku.

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El principal problema de Italia fue la falta de cobertura defensiva en las transiciones. Cuando Fagioli y Niccolo Pisilli avanzaban para apoyar el ataque, la distancia entre el centro del campo y la línea de cuatro defensas se hacía enorme. Pese a la capacidad de Bastoni y Riccardo Calafiori para jugar el balón, tuvieron dificultades cuando Bélgica envió balones largos a los espacios entre los defensas. Italia terminó con más posesión (53 %), pero sus 2,273 de goles esperados (xG), frente a los 3,355 de Bélgica, indican que, aunque tuvo el balón, le faltó solidez defensiva para controlar la calidad de las ocasiones que concedía al contraataque.

El duelo táctico

La batalla táctica decisiva se libró en el carril central, entre el doble pivote de Bélgica y los centrocampistas interiores de Italia. Van Bommel la ganó al ordenar a sus extremos que cerraran hacia dentro cuando no tenían el balón, formando un bloque central de seis jugadores que Italia no logró superar mediante pases. Eso obligó al equipo italiano a recurrir a los centros, de los que completó 23 durante el partido, y Brandon Mechele y Nathan Ngoy los defendieron con eficacia. El contraste era evidente: Italia quería un partido de paciencia, mientras Bélgica impuso uno de carreras.

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La decisión de Mancini de mantener adelantada la línea defensiva incluso después de encajar el empate fue el punto de inflexión. Al no retrasar el bloque para contrarrestar la velocidad de Bélgica, Italia permitió que Doku y De Ketelaere marcaran el ritmo de los contraataques. El 2-1 de Ngoy en el minuto 22, tan poco después del empate, quebró psicológicamente el orden táctico de Italia y dio paso a diez minutos frenéticos en los que su estructura defensiva se desmoronó por completo.

Los ajustes durante el partido

Con un 3-1 en contra al descanso, Mancini intentó corregir el desequilibrio en el centro del campo dando entrada a Federico Dimarco e Issa Doumbia por Fagioli y Pisilli. El paso a un sistema más tradicional con carrileros buscaba aportar más amplitud y mejorar el repliegue defensivo. Al principio, el cambio dio estabilidad al equipo e Italia tuvo más balón en la segunda parte, pero le faltó acierto para convertir en goles alguno de sus 12 remates totales. La tarjeta amarilla que vio Tonali poco antes de ser sustituido en el minuto 62 reflejó la frustración de un centro del campo al que Bélgica superaba con demasiada facilidad.

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Van Bommel respondió con cambios pragmáticos para conservar la ventaja. La entrada de Nicolas Raskin por Lavia aportó energía renovada a la presión, mientras que la incorporación de Dodi Lukebakio y Leandro Trossard en los últimos minutos mantuvo la amenaza al contraataque. El ajuste tardío más importante fue la instrucción a Moreira de situarse algo más atrás antes de arrancar hacia delante. La decisión dio resultado en el minuto 80, cuando aprovechó un pase de De Bruyne para marcar el 4-1 y acabar, en la práctica, con cualquier esperanza de remontada italiana. La capacidad de Bélgica para mantener la intensidad mediante las sustituciones fue superior a los cambios de estructura de Italia.

Conclusión

En definitiva, la victoria de Bélgica fue un triunfo de la eficacia en las transiciones sobre la propuesta basada en la posesión. La decisión de Van Bommel de ceder el balón y atacar con rapidez a través de De Bruyne y De Ketelaere dejó al descubierto la línea defensiva adelantada de Italia y la lentitud de su repliegue por el centro. Aunque el gol tempranero italiano apuntaba a un desenlace distinto, su incapacidad para retrasar la defensa ante la velocidad de Bélgica propició los tres goles encajados en rápida sucesión durante la primera parte. La mayor calidad de las ocasiones belgas y su acierto en los momentos clave sellaron una contundente victoria táctica en Bruselas.