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UEFA Nations League A
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Koning Boudewijnstadion
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Bélgica contra Italia en la Liga A de la UEFA Nations League: todo lo que debes saber

Belgium vs Italia
Belgium
Italia
UEFA Nations League A
K. De Bruyne

La previa con todo lo que necesitas saber del Bélgica-Italia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA en directo.

Previa del Bélgica-Italia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA

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UEFA Nations League A - Jornada 6
Koning Boudewijnstadion

Bélgica recibe a Italia en el Koning Boudewijnstadion de Bruselas el domingo 15 de noviembre, en un partido del grupo 1 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA con implicaciones para las opciones de ambos de alcanzar los cuartos de final. El encuentro comenzará a las 15:45 EST y a las 19:45 GMT.

Bélgica ocupa el tercer puesto tras una campaña irregular

Bélgica llega a este partido en el tercer puesto del grupo tras una campaña irregular. El equipo de Mark van Bommel reaccionó bien a la derrota por 4-1 ante Francia al vencer por 2-1 a Turquía y seguir con opciones, gracias a los goles de Kevin De Bruyne y Charles de Ketelaere en la primera parte.

SOCCER NATIONS LEAGUE TURKEY VS RED DEVILSGetty Images

Italia ha mejorado con Mancini

Italia llega a Bruselas en el segundo puesto y con la moral alta tras imponerse por 3-1 a Turquía y Francia. El delantero del Inter de Milán Pio Esposito marcó dos goles ante Francia después de haber anotado contra Turquía.

Mancini ha aprovechado este periodo de selecciones para dar rodaje a varios jóvenes talentos prometedores, entre ellos Marco Palestra, del Chelsea, y el creador de juego Mattia Liberali, del Como, mientras el seleccionador de Italia mira al futuro.

Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images

Datos clave y noticias sobre lesiones

  • Jeremy Doku regresa tras su lesión para reforzar las opciones ofensivas de Bélgica.
  • Alphadjo Cisse, la sensación de 20 años del AC Milan, ha marcado ocho goles en la Serie A esta temporada y aspira a disputar sus primeros minutos con la selección absoluta.
  • Bélgica ha dejado su portería a cero en cinco de sus últimos siete partidos en casa.
  • A Italia le basta un empate para alcanzar la fase eliminatoria.

Novedades de los equipos y convocatorias

Belgium contra Italia alineaciones probables

Manager

  • M. van Bommel

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