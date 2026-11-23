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Valon Behrami opina sobre el Inter sin pelos en la lengua.

El excentrocampista suizo de Genoa, Verona, Lazio, Fiorentina, Napoli y Udinese declaró en directo en Dazn antes de la visita del domingo por la noche al campo del Atalanta: «El Inter tiene un gran problema en el mercado. La política de la propiedad de invertir en jugadores jóvenes para revalorizarlos y revenderlos no le permite afrontar las renovaciones de los contratos que están por vencer de jugadores importantes como, por ejemplo, Calhanoglu, que aún puede rendir a un alto nivel durante un par de años».

«El Inter no tiene jugadores que pueda revender, aparte de Bisseck, Carlos Augusto y Bastoni en defensa: eso es un problema. Sobre todo porque otros grandes clubes europeos, como el Paris Saint-Germain, vendieron el verano pasado a sus suplentes por más de 100 millones de euros».

También antes del inicio del partido, el propio Behrami habló del lateral inglés Djed Spence: «Parece llegado de La La Land o de Hollywood. Se siente una estrella, pero aquí es un jugador de reparto».

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Después, tras el partido que terminó 4-4, Behrami criticó también a su compatriota Akanji: «El problema es que arrastra esta actitud desde el Manchester City de Guardiola, un equipo dominante que defendía con la posesión, pero el Inter es otra historia. Siempre ha tenido esta actitud también en la selección, donde nunca ha sido un líder y, por su carácter, nunca lo será. Se vio también en lo que dijo tras la victoria contra el Como, cuando afirmó que no ve nada extraordinario en el equipo de Fabregas: ¿eres el Inter y te comparas con el Como? Son dos trayectorias completamente distintas. Y luego se ve también en el campo: entras para dar solidez a la defensa, pero te cuesta y pierdes las marcas. Con las cualidades que tiene, no entiendo hasta dónde quiere llegar como futbolista».