Been critica duramente la política de fichajes de Te Kloese

Mario Been criticó al Feyenoord el domingo en «Goedemorgen Eredivisie», pese a que el equipo es segundo en la Vriendenloterij Eredivisie y ya tiene plaza para la Liga de Campeones. El analista cuestionó la política de fichajes del director técnico, Dennis te Kloese, quien también participó en el programa.

«Empezasteis la temporada de forma fantástica, increíble. Pero un entrenador depende de la plantilla que tiene. Y si todos hubieran estado en forma, habríais tenido un equipo aceptable», analiza Been sobre la pasada temporada del Feyenoord.

Te Kloese, que deja De Kuip, no está de acuerdo: «Es más que un equipo aceptable, Mario. Con quince internacionales, es más que eso».

Been critica luego los fichajes del verano: «Si traes a Diarra de Turquía, a quien ningún grande quiere, y a Tengstedt y Borges por más de 20 millones, algo falló. Casi no han jugado».

«Si había lesiones, el equipo solo empeoraba», concluye el exjugador. «En el partido inaugural, cuando Borges, fichado por nueve u once millones, llegó en helicóptero, pensé: ahora veremos a un jugador; es increíble».

Hans Kraay Jr. pregunta quién aconsejó fichar a Borges, pero el director no revela sus fuentes: «No se trata de un jugador concreto, ni de quién lo aconsejó. Eso sería demasiado fácil».

Been señala que el Feyenoord no mejoraba con la entrada de Borges u otros fichajes. «Se puede analizar desde todos los ángulos. Antes de Borges llegaron otros jugadores. Es simplista creer que, si se hacen diez fichajes, todos van a funcionar. Podríamos mencionar a Read, Targhalline, Hadj Moussa, fichajes gratis, y a Ueda, a quien nadie prestaba atención pero que marcó 25 goles”, concluye Te Kloese, contradiciendo a su compañero de mesa.