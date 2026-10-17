Beckham entra en los cálculos de la UEFA para amenazar el trono de Infantino

La UEFA intensifica la búsqueda de un candidato de consenso para frenar el cuarto mandato de Gianni Infantino en la presidencia de la FIFA.

El diario Sport, citando a Sky Sport Alemania, informó de que algunos sectores dentro de la UEFA y de la federación alemana han puesto sobre la mesa el nombre de David Beckham, leyenda de la selección inglesa, como una de las opciones para enfrentarse a Infantino.

La última reunión del Consejo de la FIFA fue la chispa que desencadenó estos movimientos, después de que concluyera de forma enormemente decepcionante para las aspiraciones de los críticos de Infantino.

Y pese a que la UEFA acudió a la reunión con una batería de preguntas sobre asuntos clave, como los derechos comerciales y los derechos de emisión televisiva, Infantino volvió a esquivar las respuestas directas, mientras allana el camino hacia un cuarto mandato presidencial.

La falta de tiempo ejerce presión sobre el bloque opositor, ya que el plazo oficial para registrar las candidaturas ante la FIFA finaliza el próximo 18 de noviembre.

El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Bernd Neuendorf, lo reconoció con claridad en declaraciones exclusivas a las cadenas RTL y Sky Sport: "Mantenemos el objetivo de ver a otra persona al frente de la FIFA, y eso, por supuesto, exige presentar un candidato alternativo".

Tras la cumbre que reunió a los presidentes de las federaciones europeas en Berlín, la UEFA fijó los criterios exigidos para elegir a la figura adecuada para el cargo.

El organismo exige que el candidato sea una personalidad respetada y con amplia aceptación dentro del mundo del fútbol, que cuente con experiencia de gestión y con capacidad para construir alianzas entre las confederaciones continentales, además de un compromiso firme con la integridad y las reformas.

Durante esa reunión, que congregó a los responsables de las federaciones, se insistió de forma reiterada en un criterio fundamental: la necesidad de que el candidato posea el atractivo y la presencia internacional que le permitan competir con la enorme exposición mediática y el gran peso institucional de los que goza Infantino.

Entre los nombres que circulan en los ambientes europeos, el de David Beckham ha emergido como la opción más llamativa y rompedora.

La antigua estrella del fútbol inglés posee credenciales muy poco habituales en el entorno de los dirigentes tradicionales de las federaciones deportivas. Su fama mediática global y su independencia económica se combinan con un poder ejecutivo real, que ha demostrado como copropietario del Inter Miami en la liga estadounidense de fútbol, un proyecto que culminó con el fichaje de Lionel Messi.

Además, su estrecha vinculación con el mercado norteamericano lo convierte en un adecuado nexo de unión entre el fútbol europeo y la Concacaf, una de las partes a las que la UEFA pretende atraer para construir una mayoría alternativa al bloque afín a Infantino, que mantiene su influencia en África y Asia.

Pese al atractivo de esta propuesta, llevarla adelante entraña enormes dificultades. Beckham ha mantenido históricamente una relación muy estrecha con Infantino y ha participado de forma activa en los eventos y las campañas oficiales de la FIFA.