Beckford: «Messi no se verá afectado por lo que pasó contra Egipto... y sueño con derrotarlo por primera vez»

Jordan Pickford, portero de Inglaterra, ha dicho que medirse a Lionel Messi en las semifinales del Mundial 2026 será especial, pero recordó que Argentina no depende solo de su capitán, sino que tiene un equipo fuerte.

En declaraciones a «Marca» dos días antes de la semifinal, el portero también mencionó la fuerza de Messi, la de Emiliano Martínez y la posibilidad de llegar a los penaltis.

Sobre el rival, Pickford afirmó: «Sería fantástico ganar a Messi por primera vez, pero se trata de todo el equipo, no solo de Messi. Es una gran selección».

Sobre la polémica, añadió: «Es solo un partido y espero que los aficionados lo disfruten».

Sobre Emiliano Martínez recordó: «Lo conozco de su etapa en el Arsenal; es un portero excelente».

Sobre Messi, afirmó: «No podemos centrarnos solo en Leo, pero ha marcado muchos goles a lo largo de una carrera impresionante, y para mí será especial enfrentarme a él después de haberlo visto jugar desde que era pequeño».

Añadió: «Todos sabemos lo bueno que es Messi, pero también lo fuerte que es Argentina como equipo. No podemos centrarnos solo en él; debemos estar atentos a sus otros puntos fuertes e intentar aprovechar cualquier debilidad».

Sobre la posibilidad de que Messi lance un penalti, añadió: «Si se pita, no creo que le afecte haber fallado dos en este torneo contra Egipto y Austria, pues nadie acierta siempre».