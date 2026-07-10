Bebe rechaza la primera petición de Jesús en la selección de Portugal

Jorge Jesus cierra su cuerpo técnico para la selección de Portugal tras la eliminación en octavos del Mundial 2026, pero la primera respuesta sorprende: Pepe rechaza la oferta.

El legendario defensa de 43 años rechaza ser asistente, pese a los elogios públicos de Jesús.

Jesús empezó a conformar su cuerpo técnico tras la eliminación de la “Seleção” en octavos del Mundial 2026, pero el técnico, de 71 años, ya encuentra su primer obstáculo.

Según la web «fichajes», el nombre del central, de 43 años, sonaba con fuerza para ser asistente tras aparecer en el partido del lunes en Dallas; sin embargo, la misma fuente confirma que la leyenda del Real Madrid y el Oporto rechazó la oferta.

Durante su presentación oficial como seleccionador el viernes, Jesús admitió su admiración por Pepe. Al ser preguntado por su ausencia en el cuerpo técnico, declaró, según el diario «Ábola»: «No hay un cuerpo técnico mío y otro de la Federación; el mío será el de la selección».

Y aclaró: «No he hablado antes con Pepe. ¿Me gusta? Sí. No es un desconocido para mí en la selección. Cuando llegué al Benfica en mi segunda etapa, fiché a Luisão, y en Arabia Saudí a un exjugador de ambos clubes».

Jesús añadió: «Pepe cumple todos los requisitos por su trayectoria con la selección, pero la decisión es suya; si prefiere otras experiencias, buscaremos a otra persona. No es un gran problema».

Su estrategia de incorporar exjugadores para crear vínculo con la plantilla ya la aplicó con Luisão en el Benfica; ahora, la pronta negativa de Pepe le obliga a buscar un líder con experiencia internacional y peso en la selección.

Por ahora, Jesús sigue buscando el resto del equipo técnico antes de empezar a preparar la Euro 2028 y el Mundial 2030, mientras la afición aguarda los nombres que le acompañarán.