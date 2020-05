Bayern Münich y el arte de jugar sin defensas centrales

Flick no basa su táctica en especialistas. ¿Y para qué, si tiene a Neuer y los que se posicionan allí lo hacen a la perfección?

El Bayern Münich ha demostrado que se puede sobrevivir si defensa central alguno y su última víctima es el Fortuna Düsseldorf, sobrepasado por las innovaciones de Hansi Flick, entrenador que se atrevió a prescindir de ambos zagueros para saltar al campo del Allianz con cuatro laterales e incluso un cambio de perfil de David Alaba. La jugada ha sido maestra (5-0).

El tercer gol es para un cuadro

En la manita del gigante de Baviera, que roza el octacampeonato de y ni mira la tabla de posiciones, Benjamin Pavard corrió por la derecha, Alphonso Davies por la izquierda y el austriaco Alaba tuvo de acompañante a Lucas Hernández, campeón del mundo con en la zona que nadie le discute al canadiense Davies.

Alaba, primera salida, siempre apeló a su aceleración para liderar desde el centro hasta pasado el círculo central. Allí llegaba el auxilio, de Goretzka habitualmente (que a punta de su cada vez más desarrollado despliegue hizo un recorrido más largo). En el 1-0, es Pavard el que finiquitó como delantero centro, provocando el autogol de Jorgensen. Es que lo exigió poco el Fortuna, pero también los que posicionalmente fueron defensores centrales se abrían para que los laterales llegaran al fondo y, así, se sumaran desde cualquier rincón a una ofensiva. Neuer, líbero, alentó el juego de Alaba tocándole siempre con los pies.

De cabeza, Pavard hizo el 2-0. Otro aciertazo de Flick ha sido, bajo este mecanismo de descartar centrales, contar siempre con cinco delanteros más Müller por detrás de ellos . Lucas, un tanto más replegado que de costumbre, también superó la mitad del campo en cada subida por la siniestra, y lanzó balonazos largos. Y Davies hizo el 5-0, en la misma dinámica que Pavard en el primer tiempo, cubierto por un Lucas que en rigor hacía la doble función atrás.

Süle (lesión de largo aliento del ligamento de rodilla) y Boateng (suplente) no fueron parte del compromiso que fue más fácil de lo esperado. Flick no necesitó defensas y agilizar el ritmo sentenció temprano a su rival. Pero Flick, que aspira a línea de los 70 puntos cuando todavía queden cuatro fechas, reafirmó una tendencia: de a poco el engranaje del Bayern es el de acomodar a sus estrellas. Por algo Alaba y Davies están entre los titulares con más minutos, porque Alaba ya se acostumbró a que Davies pique y él lo siga por detrás y desde el centro.

Boateng es el 11º jugador con más minutos en el plantel y es el primer defensa central en el listado. Süle apenas ha jugado 642 minutos de Bundesliga y es el segundo. Y no hay más. En la campaña anterior, Süle fue el único fijo, y Hummels - Boateng se repartieron el segundo lugar (los insacables en 2017/18, hace dos temporadas). Por vez primera Flick ha estrenado una inédita zaga que promueve la velocidad, que no tambalea porque se atreve a ir al piso para alejar el balón y que no se confía solo de especialistas para lograr el objetivo. Resta por conocer si valida trasladar el mecanismo a , donde los movimientos de los delanteros son todavía más específicos al atacar por el medio, y se requeriría más sentido posicional y experiencia para cerrar a goleadores exigentes.