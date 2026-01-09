Bayern Múnich vs. Wolfsburgo, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bayern Munich regresa a la acción en la Bundesliga hoy mientras reciben a VfL Wolfsburg en el Allianz Arena, buscando continuar su marcha dominante en la cima de la tabla.

Aquí es donde puedes encontrar transmisiones en vivo en inglés de Bayern Munich vs Wolfsburg, ya que GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Bayern Múnich vs Wolfsburgo, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Bayern Múnich vs Wolfsburgo

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

El partido se disputa este domingo 11 de enero a las 17:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

México: 10:30 horas

Argentina: 13:30 horas

Estados Unidos: 11:30 horas (tiempo del este)

Contexto del partido

Bayern Munich llega a este partido como líder de la Bundesliga, con nueve puntos de ventaja en la cima después de 15 partidos hasta ahora. El equipo de Vincent Kompany presume un inicio histórico: 13 victorias, dos empates y una diferencia de goles de +44, uno de los mejores récords en esta etapa de la temporada.

Su estrella delantera Harry Kane está en una forma sensacional con 19 goles en la liga, acercándose al récord de goles en una temporada en la Bundesliga. El Bayern ha anotado al menos dos veces en sus últimos 23 partidos de liga y parecen increíblemente potentes hacia adelante con jugadores como Kane, Michael Olise y Luis Díaz. Se espera que los bávaros dominen los procedimientos con su estilo de ataque superior y retención del balón, y podría ser un día largo en la oficina para el Wolfsburg.

Die Wölfe están luchando en comparación con el Bayern, posicionados más cerca de la mitad inferior de la tabla y muy por debajo de sus altas ambiciones. Han experimentado cambios recientes de entrenador y están tratando de encontrar consistencia bajo Daniel Bauer, quien se ha centrado en el trabajo en equipo y los fundamentos defensivos.

Wolfsburg ha mostrado algunos destellos, incluidas victorias fuera de casa, pero la estabilidad en el marcaje y la defensa siguen siendo problemas contra equipos de élite. Si no logran interrumpir el ritmo del Bayern temprano, podrían estar persiguiendo el partido, y sería difícil ver alguna posibilidad de remontada para ellos.

Novedades del equipo & plantillas

El vicecapitán del Bayern Munich, Joshua Kimmich, se perderá el partido contra Wolfsburgo mientras se recupera de un problema recurrente en el tobillo que lo ha afectado desde noviembre. En algunas noticias positivas para el Bayern, el portero Manuel Neuer debería regresar después de perderse el último partido de 2025 debido a una lesión en el muslo.

El Wolfsburgo no contará con Mohammed Amoura, quien está jugando en las etapas eliminatorias de la Copa Africana de Naciones con Argelia. El exjugador del Royale Union Saint-Gilloise es el máximo goleador de VfL con seis goles. Es dudoso si el fichaje de invierno Cleiton del Flamengo tendrá un papel.

Forma

Récord de enfrentamientos directos

Históricamente, el Bayern ha dominado este enfrentamiento, invicto en los últimos 22 encuentros de la Bundesliga, con 20 victorias y dos empates. En el Allianz Arena, el Bayern nunca ha perdido contra el Wolfsburgo en 28 partidos de primera división, ganando 26 y empatando dos partidos. Su última victoria en casa en la Bundesliga contra Wolfsburgo fue 3-2 la temporada pasada, un encuentro de alta puntuación que mostró que el Wolfsburgo puede anotar, pero generalmente tienen dificultades para mantener al Bayern a raya.

El plan de juego de Wolfsburg probablemente será más conservador, centrándose en la estructura y las oportunidades de contraataque. Pueden marcar goles, incluso fuera de casa, pero necesitan reforzar la defensa para evitar la presión implacable del Bayern.

