Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Se espera que los gigantes alemanes Bayern Munich dejen de lado a los pequeños belgas Union St. Gilloise y se acerquen a sellar la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Bayern Munich vs Union St. Gilloise, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego hoy.

Cómo ver Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 7, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 (Argentina), ESPN 2 (Chile), ESPN (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, con ESPN 5 y Disney+ como la opción para Centroamérica.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de los GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise

Liga de Campeones - Champions League Allianz Arena

El partido se disputa este miércoles 21 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

El Bayern Munich, en racha, es uno de los favoritos para llegar hasta el final en la Champions League de esta temporada. Desde una derrota ante el Arsenal el 26 de noviembre, el Bayern está invicto en todas las competiciones y tiene 11 puntos de ventaja en la carrera por el título de la Bundesliga.

Getty Images

Los líderes de la tabla de la Pro League belga, Unión, han obtenido impresionantes victorias fuera de casa ante los campeones de la Eredivisie, PSV Eindhoven, y los campeones turcos reinantes, Galatasaray. Esta es su temporada de debut en la UCL.

Noticias de lesiones, suspensiones, estadísticas clave

La estrella del Bayern Jamal Musiala hizo su esperado regreso la última vez, después de haber estado fuera debido a una ruptura de ligamento cruzado anterior sufrida en el Mundial de Clubes, y podría estar en consideración para comenzar aquí, al igual que Alphonso Davies.

Konrad Laimer está suspendido.

Para la Unión, Raul Florucz podría comenzar después de recuperarse de una lesión en la pantorrilla, mientras que el centrocampista Rob Schoofs podría regresar al equipo tras una enfermedad.

Se espera que Promise David lidere la línea para los visitantes desfavorecidos.

La máquina de goles del Bayern, Kane, tiene 32 goles esta temporada en todas las competiciones, y está en camino de romper su récord personal de 44 en una sola temporada.

Getty Images

Noticias del equipo & plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 44 J. Stanisic

27 K. Laimer Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Historial de enfrentamientos

Clasificaciones