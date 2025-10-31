+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Bundesliga
team-logoBayern Múnich
Allianz Arena
team-logoBayer Leverkusen
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Bundesliga entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Bayern Múnich recibe a Bayer Leverkusen este sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas (España) en el estadio Allianz, por la jornada 9 de la temporada 2025-2026 de la Bundesliga.

Sigue aquí en directo el Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen de la Bundesliga 2025-26

Los Bávaros llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-0 a Borussia Mönchengladbach en la fecha 8, con goles de Joshua Kimmich, Raphael Guerreiro y Lennart Karl. El equipo dirigido por Vincent Kompany es líder en la clasificación con 24 puntos.

Por su parte, los 11 de la Compañía derrotaron por 2-0 a Friburgo en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Ernest Poku y Edmond Tapsoba. El cuadro a cargo de Kasper Hjulmand es quinto en la tabla con 17 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

DFB-Pokal
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
DFB-Pokal
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB

Cómo ver Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN
SudaméricaDisney+ Premium
MéxicoSky Sports
Estados UnidosESPN+ Plus

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN+ Plus.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual.

Hora de inicio de Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen

crest
Bundesliga - Bundesliga
Allianz Arena

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

  • México:11:30 horas
  • Argentina:14:30 horas
  • Estados Unidos:13:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Bayern Múnich contra Bayer Leverkusen alineaciones

Bayern MúnichHome team crest

4-2-3-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestB04
1
C
M. Neuer
27
K. Laimer
4
J. Tah
3
M. Kim
22
R. Guerreiro
20
T. Bischof
8
L. Goretzka
6
J. Kimmich
42
L. Karl
7
S. Gnabry
11
N. Jackson
1
M. Flekken
5
L. Bade
12
E. Tapsoba
4
J. Quansah
13
Arthur
24
A. Garcia
44
J. Belocian
8
C
R. Andrich
9
C. Echeverri
19
E. Poku
14
P. Schick

3-4-2-1

B04Away team crest

FCB
-Alineación

Suplentes

Manager

  • V. Kompany

B04
-Alineación

Suplentes

Manager

  • K. Hjulmand

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Bayern Múnich

Recientemente se dieron a conocer detalles del contrato de Luis Díaz, mismo que viene con un bono de 250 mil euros en caso de que el extremo colombiano termine como líder de goleo de la Bundesliga o la Champions League, esto de acuerdo con Sport Bild.

Bayern Múnich logró superar la segunda ronda de la Pokal con un triunfo por 4-1 sobre Colonia, con un doblete de Harry Kane, además de las anotaciones de Luis Díaz y Michael Olise.

Noticias del Bayer Leverkusen

Los 11 de la Compañía tendrán la dura baja de Ezequiel Fernández, quien sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda y estará de baja por hasta dos meses.

Bayer Leverkusen ganó su partido de la segunda ronda de la Pokal por 4-2 frente a Paderborn, con tantos de Alejandro Grimaldo, Jarell Quansah, Ibrahim Maza y Aleix García.

Cómo llegan al partido

FCB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
16/2
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
2/5

B04
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/12
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

FCB

Últimos partidos

B04

2

Victorias

2

Empates

1

Victoria

6

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Clasificación

0