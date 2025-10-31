Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bayern Múnich recibe a Bayer Leverkusen este sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas (España) en el estadio Allianz, por la jornada 9 de la temporada 2025-2026 de la Bundesliga.

Sigue aquí en directo el Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen de la Bundesliga 2025-26

Los Bávaros llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-0 a Borussia Mönchengladbach en la fecha 8, con goles de Joshua Kimmich, Raphael Guerreiro y Lennart Karl. El equipo dirigido por Vincent Kompany es líder en la clasificación con 24 puntos.

Por su parte, los 11 de la Compañía derrotaron por 2-0 a Friburgo en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Ernest Poku y Edmond Tapsoba. El cuadro a cargo de Kasper Hjulmand es quinto en la tabla con 17 unidades.

Cómo ver Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ESPN+ Plus

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN+ Plus.

Hora de inicio de Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

México: 11:30 horas

11:30 horas Argentina: 14:30 horas

14:30 horas Estados Unidos:13:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Bayern Múnich

Recientemente se dieron a conocer detalles del contrato de Luis Díaz, mismo que viene con un bono de 250 mil euros en caso de que el extremo colombiano termine como líder de goleo de la Bundesliga o la Champions League, esto de acuerdo con Sport Bild.

Bayern Múnich logró superar la segunda ronda de la Pokal con un triunfo por 4-1 sobre Colonia, con un doblete de Harry Kane, además de las anotaciones de Luis Díaz y Michael Olise.

Noticias del Bayer Leverkusen

Los 11 de la Compañía tendrán la dura baja de Ezequiel Fernández, quien sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda y estará de baja por hasta dos meses.

Bayer Leverkusen ganó su partido de la segunda ronda de la Pokal por 4-2 frente a Paderborn, con tantos de Alejandro Grimaldo, Jarell Quansah, Ibrahim Maza y Aleix García.

Cómo llegan al partido

