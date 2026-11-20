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Bayern Múnich-Colonia es el partido que abre el viernes por la noche la décima jornada de la Bundesliga alemana.

En el banquillo de los campeones de Alemania reaparece Vincent Kompany, que regresa casi un mes después de la indisposición que sufrió sobre el césped durante el entrenamiento del pasado 23 de octubre.

Sin Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry y Luis Diaz (todos lesionados), el técnico belga pierde también por lesión a Harry Kane.

El delantero centro inglés, ganador del Balón de Oro, se ve obligado a abandonar el campo por un problema en el tobillo y Tom Bischof lo sustituye en el minuto 20. Este último asiste en el 37 a Nathaniel Brown, que empata el partido con el 1-1 con el que los equipos llegan al descanso. Responde así al gol inicial del Colonia, marcado por el inglés Mikey Moore tras una asistencia de Said El Mala en el minuto 12.

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En la próxima jornada de la Bundesliga, el Bayern juega en Hamburgo el sábado 28 de noviembre, pero antes (el miércoles 25 de noviembre) tiene un compromiso de Champions League en Francia, en el campo del Lille que entrena el italiano Davide Ancelotti, hijo de Carlo, seleccionador de Brasil.