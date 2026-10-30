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Revive la final de la Copa de Alemania de 2012, en la que el Borussia Dortmund arrolló al Bayern de Múnich para conquistar el primer doblete nacional de su historia. Fue una noche marcada por la eficacia de cara a portería y la irrupción de una nueva potencia en el fútbol alemán.

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El 12 de mayo de 2012, el Olympiastadion de Berlín fue escenario de un cambio profundo en el fútbol alemán. El Dortmund, ya proclamado campeón de la Bundesliga, llegó a la capital en busca de un doblete histórico. El Bayern, golpeado por su incapacidad para frenar el avance del equipo de Westfalia, veía la final de la Copa de Alemania como una oportunidad para restablecer el orden que consideraba natural. Lo que siguió no fue un duelo entre iguales, sino una contundente goleada por 5-2 que sigue siendo el punto culminante de la era de Jurgen Klopp.

Kagawa marca la pauta y llegan los penaltis

Getty Images

El Dortmund de Klopp desató el caos desde el pitido inicial y asfixió al Bayern con una exhibición de transiciones a toda velocidad. Solo hicieron falta tres minutos para que la presión surtiera efecto. Jakub Blaszczykowski aprovechó un grave error defensivo del conjunto bávaro, levantó la vista y cedió el balón a Shinji Kagawa, que batió con precisión a un Manuel Neuer sin opciones. El estadio estalló en una celebración ensordecedora de la afición del Dortmund, que veía cómo el gigante alemán se tambaleaba antes siquiera de asentarse en el partido.

El Bayern se negó a rendirse y volvió a meterse en el gran duelo cuando Arjen Robben mantuvo la calma desde los 11 metros y transformó un penalti en el minuto 25, silenciando a la ruidosa afición del Dortmund. Sin embargo, cualquier esperanza de remontada bávara duró poco y el impulso del partido cambió bruscamente de dirección. Mats Hummels, formado en la cantera del Bayern y convertido en un pilar del Dortmund, marcó con serenidad otro penalti en el minuto 41 y asestó un duro golpe psicológico a su antiguo club poco antes del descanso.

Entra en acción el goleador polaco

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Cuando se acercaba el descanso, Robert Lewandowski, que acabaría convirtiéndose en una leyenda del Bayern, empezó a escribir su nombre en los libros de récords. En el tiempo añadido de la primera parte, recibió un pase y batió a Neuer con un hábil caño para poner el 3-1. Fue un gol de una eficacia implacable que dejó tocado al equipo de Jupp Heynckes. El descanso no dio tregua a los bávaros: el conjunto de Klopp salió con la misma presión incesante que había definido su temporada.

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En el minuto 58, Lewandowski volvió a marcar al culminar una rápida jugada dentro del área y amplió la ventaja hasta el 4-1. Aunque Franck Ribery recortó distancias en el minuto 75 con una brillante acción individual, la noche perteneció al Dortmund. El último golpe llegó cuando Lukasz Piszczek aprovechó un error poco habitual de Neuer y centró para que Lewandowski completara de cabeza su triplete. El 5-2 no fue fruto de la casualidad: reflejó la actuación de un Dortmund que había llevado al Bayern más allá de sus límites.

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Un legado que transformó la Bundesliga

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Aquella no fue una final de copa cualquiera ni una entrega de trofeos sin sobresaltos: fue el acontecimiento que llevó Der Klassiker a otra dimensión. Bajo las luces del Olympiastadion de Berlín, el Dortmund desplegó en su máximo esplendor el vertiginoso «fútbol heavy metal» de Klopp y desmanteló a su rival más encarnizado para conquistar el primer doblete nacional de la historia del club, que sigue siendo el único. La capital, teñida de negro y amarillo, perteneció a un Dortmund intrépido cuya audacia táctica y hambre feroz demostraron que incluso los gigantes más dominantes del fútbol mundial podían caer.

Pero el verdadero legado de aquella noche sobrecogedora fue mucho más allá de la celebración del Dortmund. Encendió en Baviera una reacción que transformaría el fútbol europeo. Para un Bayern conmocionado, la humillación de verse desbordado en la televisión nacional fue una llamada de atención decisiva y el principal combustible del histórico triplete, impulsado por el deseo de revancha, que conquistaría apenas doce meses después. Sigue siendo la noche emblemática en la que el Muro Amarillo alcanzó su cima en Berlín: una exhibición que pasó a la historia y convirtió una rivalidad nacional ya enconada en un enfrentamiento imprescindible y espectacular.