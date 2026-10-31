Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund: La pizarra táctica. Cómo el bloque bajo disciplinado y los contraataques letales del Dortmund frustraron al Bayern en el Allianz Arena

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El Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund empataron 2-2 en un partido de gran intensidad que puso de manifiesto sus filosofías tácticas contrapuestas. Pese al inusual fallo de Harry Kane desde el punto de penalti, el resultado estuvo determinado por las transiciones eficaces y las debilidades estructurales.

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La última edición de Der Klassiker fue una partida táctica, con dos entrenadores empeñados en explotar debilidades concretas en la ocupación de los espacios. El Bayern de Múnich buscó dominar el eje central y comprimir el campo con una línea defensiva adelantada para asfixiar la salida de balón del Dortmund. Su intención era que Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic marcasen el ritmo, haciendo circular la posesión hacia las bandas, donde podía destacar la calidad individual de sus jugadores.

El Borussia Dortmund, por el contrario, adoptó un sistema 3-4-2-1 más reactivo, pero muy estructurado. Su principal objetivo era mantener un bloque bajo y compacto, atraer la presión del Bayern y lanzar después rápidos contraataques verticales. Al renunciar a la posesión, el Dortmund buscaba generar situaciones de tres contra dos o dos contra dos en las transiciones, especialmente en los espacios que dejaban a su espalda los laterales del Bayern al incorporarse al ataque.

El planteamiento táctico del Bayern

El Bayern dispuso su habitual 4-2-3-1, que a menudo se transformaba en un 2-3-5 durante las fases prolongadas de posesión. Kimmich solía retrasar su posición entre los centrales para facilitar la primera fase de la salida de balón, lo que permitía a Konrad Laimer y Alphonso Davies adelantar su posición y dar la máxima amplitud al equipo. La señal para activar la presión solía ser un pase lateral entre los tres defensas del Dortmund. En cuanto el balón llegaba a un carrilero, los cuatro atacantes del Bayern iniciaban una presión orientada al hombre.

Sin embargo, la línea adelantada era un arma de doble filo. Aunque permitió a Dayot Upamecano sumarse al ataque, lo que se tradujo en su gol de córner en el minuto 66, también dejó enormes espacios para los jugadores del Dortmund que llegaban desde atrás. El dominio de la posesión del Bayern (56 %) se tradujo en ocasiones de calidad, incluido un penalti a favor de Harry Kane en el minuto 56. Sin embargo, la falta de acierto desde los once metros le salió cara. El gol inicial de Laimer en el minuto 38 fue el ejemplo perfecto de la jugada que buscaba el Bayern: una incorporación desde atrás por fuera que los carrileros del Dortmund no siguieron y que aprovechó la superioridad numérica en el último tercio.

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El planteamiento táctico del Dortmund

El 3-4-2-1 del Dortmund estaba diseñado para cerrar las líneas de pase interiores del Bayern. Con Nico Schlotterbeck y Waldemar Anton como pilares de la defensa, los visitantes mantuvieron una disciplina extraordinaria. La señal para activar su presión era mucho más conservadora: permitían al Bayern conducir el balón hasta el tercio central antes de que Felix Nmecha y Joey Veerman entrasen en acción. Así crearon una especie de «jaula» en la que el Bayern tenía el balón, pero carecía de la verticalidad necesaria para superar el bloque central.

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Su producción ofensiva se basó casi por completo en las transiciones. Serhou Guirassy fue una referencia fundamental: aguantaba el balón para dar tiempo a Carney Chukwuemeka y Jobe Bellingham a sumarse al ataque. Su gol del empate en el minuto 60 fue consecuencia directa de ello, al sorprender a la defensa del Bayern mientras recuperaba sus posiciones. Daniel Svensson reforzó la solidez defensiva con 14 intervenciones defensivas y contribuyó a que Michael Olise y Serge Gnabry se encontrasen a menudo con dos rivales en las bandas. Esa rigidez táctica mantuvo al Dortmund en el partido pese a que los goles esperados del Bayern (4,18) apuntaban a una goleada.

La partida de ajedrez táctica

El partido quedó marcado por el contraste entre la agresiva línea adelantada del Bayern y la eficacia del Dortmund en las transiciones. Aunque el Bayern generó dos «ocasiones claras» por ninguna del Dortmund, los visitantes ganaron la batalla táctica al mantenerse con opciones en un encuentro en el que fueron ampliamente superados en remates y pases. El duelo clave se libró en los espacios entre la zona central y las bandas, donde Ismael Saibari, del Bayern, trató de encontrar huecos entre el centro del campo y la defensa del Dortmund.

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El éxito del Dortmund se debió a su negativa a abandonar sus posiciones. Incluso cuando los cuatro atacantes del Bayern intercambiaban posiciones, los tres defensas del Dortmund se mantenían dentro de la anchura del área. Eso obligó al Bayern a recurrir a centros sin un destinatario claro y disparos lejanos, en lugar de los pases filtrados y elaborados que prefiere. En última instancia, el entrenador del Dortmund ganó la batalla de la eficacia táctica al marcar dos goles con solo seis disparos a puerta y castigar así los riesgos asumidos por la estructura del Bayern.

Los ajustes durante el partido

El encuentro estuvo marcado por cambios de jugadores importantes que alteraron el panorama táctico. En el Bayern, una lesión temprana de Ismael Saibari en el minuto 29 obligó a reorganizar el equipo, pero los cambios más decisivos llegaron después. El Bayern dio entrada a Lennart Karl en los últimos minutos para aportar energía a una presión alta que empezaba a perder fuelle, aunque esto dejó al equipo algo más desordenado en el tercio central.

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Los suplentes del Dortmund fueron quienes realmente cambiaron el partido. Las entradas de Marcel Sabitzer y, posteriormente, Fabio Silva en el minuto 76 dieron a los visitantes una intensidad renovada en la presión. Silva, en particular, fue el artífice del desenlace dramático. Su gol en el minuto 89 fue consecuencia directa de un cambio de dibujo propiciado por las sustituciones, que llevó al Dortmund a incorporar más jugadores al ataque en los últimos cinco minutos. Al pasar de una disposición defensiva 5-4-1 a un 3-4-3 más fluido en el tramo final, el Dortmund sorprendió a los cansados defensas del Bayern y logró el dramático empate que silenció el Allianz Arena.

En definitiva, el partido terminó en un empate entre dos planteamientos tácticos extremos. El dominio territorial y la mayor creación de ocasiones del Bayern de Múnich quedaron contrarrestados por su incapacidad para gestionar las transiciones defensivas. El bloque bajo y disciplinado del Borussia Dortmund y su eficacia al contraataque, con la intervención decisiva de Fabio Silva en los últimos minutos, demostraron que la solidez de un sistema puede pesar más que el mero volumen de posesión.