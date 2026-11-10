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El FC Bayern parece haber encontrado en Oliver Baumann a su candidato ideal para ser el futuro número dos por detrás de Jonas Urbig, pero hay un gran obstáculo. Noticias y rumores sobre el FCB.

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FC Bayern, rumor: un obstáculo para fichar a Baumann, su candidato ideal; ¿Karius también es una opción?

Manuel Neuer, actualmente de baja por una rotura parcial de un tendón del pie derecho, pondrá fin a su carrera, con toda probabilidad, cuando expire su contrato a finales de junio de 2027. Según informa Sky, en el FCB ya dan por «casi seguro» que el guardameta de 40 años se retirará el próximo verano.

Y, dado que también se espera que el actual tercer portero, Sven Ulreich, cuelgue los guantes al terminar la temporada, el FCB debe empezar a ocuparse a fondo de la futura composición de su cuerpo de porteros. La búsqueda de un nuevo número dos por detrás de Jonas Urbig, que debería convertirse en titular de la portería del FCB a partir del verano, va cobrando impulso poco a poco.

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Según Sky, aún no ha habido conversaciones con los candidatos, pero Oliver Baumann se ha perfilado ya como el candidato ideal para los responsables del FCB. El portero del TSG Hoffenheim encaja perfectamente en el perfil buscado: tiene mucha experiencia, conoce la Bundesliga como la palma de su mano, es leal, garantizaría una gran calidad en los entrenamientos y, por su nivel, podría estimular a Urbig en la lucha por el puesto. Además, Baumann conoce al entrenador de porteros del Bayern, Michael Rechner, tras muchos años juntos en Hoffenheim.

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El contrato de Baumann con el TSG se extiende hasta 2028. Si cambiara de equipo el próximo verano, el guardameta de 36 años podría salir por una cantidad comparativamente baja. Sin embargo, el portero, internacional alemán en 13 ocasiones, se enfrenta a una cuestión decisiva: ¿querrá cambiar la posibilidad de batir en Hoffenheim el antiquísimo récord de partidos en la Bundesliga de la leyenda del Frankfurt Karl-Heinz Körbel (602 encuentros) por la opción de ganar títulos como número dos del Bayern?

Baumann suma actualmente 532 partidos en la Bundesliga, por lo que le faltan 71 para hacerse con el récord en solitario. Suponiendo que dispute los 59 partidos de liga que quedan hasta que termine su actual contrato en 2028, estaría entonces a solo doce encuentros de superar la marca de Körbel. Y, según Sky, el TSG volvería a renovar en 2028 al entonces portero de 38 años para permitirle alcanzar el nuevo récord.

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Si Baumann se marchara a Múnich el próximo verano y allí, como número dos por detrás de Urbig, solo jugara de vez en cuando, perdería sin duda la oportunidad de batir el récord de Körbel. Al portero del TSG le espera, por tanto, una decisión complicada.

Además de Baumann, el Bayern baraja otras opciones de renombre. Según Sky, Bernd Leno también ocupa un lugar destacado en la lista y estaría dispuesto a asumir en el FCB el papel de competidor de Urbig. Al guardameta de 34 años también le atrae la perspectiva de estar mucho más cerca de su tierra natal, en la región de Stuttgart, si se trasladara a Múnich después de ocho años y medio en Londres.

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El contrato de Leno con el FC Fulham termina en 2027, por lo que el Bayern podría incorporarlo gratis el próximo verano. Podría, porque el Fulham tiene una opción unilateral para ampliar el contrato del portero, nueve veces internacional con Alemania, un año más, hasta 2028. En ese caso, el FCB sí tendría que pagar por Leno.

Como otra alternativa que contempla el Bayern, Sky menciona a Loris Karius. Según esa información, el campeón récord también sigue al portero del recién ascendido a la Bundesliga FC Schalke 04 y está impresionado por sus buenas actuaciones con el S04. En el caso de Karius, cuyo contrato en Gelsenkirchen se extiende hasta 2028, su disponibilidad dependería en gran medida de la trayectoria deportiva del Schalke. Es decir: ¿lograrán los de Gelsenkirchen mantenerse en la categoría o volverán a descender?

Getty Images

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FC Bayern de Múnich, rumor: el fichaje de Nusa por el FCB no parece estar sobre la mesa por ahora

En los últimos días circularon rumores según los cuales el FC Bayern de Múnich podría intentar fichar al atacante del RB Leipzig Antonio Nusa. Según Bild , el director deportivo del FCB, Max Eberl, es uno de los principales admiradores del noruego, al que el Leipzig podría dejar marchar el próximo verano por ofertas de entre 70 y 90 millones de euros, de acuerdo con Sky.

Sin embargo, según Sky, el interés del FCB por Nusa está lejos de ser una cuestión candente en estos momentos. Aunque el jugador de 21 años resulta interesante en la Säbener Straße, un traspaso de Nusa al Bayern es «muy, muy poco realista», señala la información.

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Nusa, que llegó al Leipzig procedente del Club Brujas en 2024 por 21 millones de euros, está firmando hasta ahora una gran temporada con el RB. El internacional noruego ya ha marcado seis goles y repartido ocho asistencias en 15 partidos entre todas las competiciones. Su contrato con el club sajón se extiende hasta 2029.

Getty Images

FC Bayern, noticia: «Me cerré algunas puertas». Un antiguo talento del Bayern lamenta errores de su etapa en el FCB

Leon Dajaku, antiguo talento del Bayern que ahora tiene contrato con el Hansa Rostock, de tercera división, lamenta al mirar atrás algunas cosas de su etapa en el FCB.

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«De joven me cerré algunas puertas porque no era lo bastante listo o no tenía la cabeza despejada», dijo Dajaku en una entrevista con el canal de YouTube HSTRYSTORIES. «Si no hubiera hecho esas cosas, quizá seguiría en el Bayern o habría tomado otro camino».

El delantero admitió que en ocasiones se comportó de forma «indisciplinada» y «poco inteligente». Por ejemplo, una vez se quedó dormido y faltó a un entrenamiento con el primer equipo del FCB, dirigido entonces por Hansi Flick. Durante la pandemia de coronavirus también hizo un viaje no autorizado a su Stuttgart natal. «Eso acabó provocando una suspensión», recordó Dajaku. «Hansi era muy estricto con esas cosas; se lo tomó bastante mal».

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En el verano de 2019, Dajaku, que entonces tenía 18 años, pasó del VfB Stuttgart al segundo equipo del Bayern. Sus buenas actuaciones con el filial, que por entonces jugaba en la 3. Liga, le abrieron la puerta a mayores retos y, en el invierno de la temporada 2019/20, disputó sus dos únicos partidos de Bundesliga con el FCB.

Sin embargo, Dajaku admitió que se mostró «impaciente» respecto a su posición en el campeón récord. «Esa impaciencia tampoco me ayudó con el paso de los años». A raíz de aquellas dos faltas de disciplina, quedó apartado en el Bayern durante un tiempo «y entonces pensé: “Quiero irme, quiero jugar ya en la Bundesliga”».

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Así, dejó el Bayern a principios de 2021 rumbo al Union Berlín, aunque nunca logró asentarse allí y solo disputó dos partidos oficiales con el conjunto berlinés. «Discutí con el Bayern para que me dejaran ir. Una auténtica estupidez, la verdad», reconoció Dajaku, admitiendo otro error.

Tras pasar por varios clubes, entre ellos el AFC Sunderland en Inglaterra y el Hajduk Split en Croacia, el jugador, ahora de 25 años, llegó a Rostock el pasado verano. Al atacante le va bien en el Hansa: es titular y ya suma seis participaciones de gol (tres goles y tres asistencias) en once partidos de la presente temporada de la 3. Liga.

Getty Images

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FC Bayern de Múnich: los próximos partidos del FCB

Fecha Competición Partido Viernes, 20 de noviembre (20:30) Bundesliga FC Bayern vs. 1. FC Colonia Miércoles, 25 de noviembre (21:00) Champions League OSC Lille vs. FC Bayern Sábado, 28 de noviembre (15:30) Bundesliga Hamburger SV vs. FC Bayern Martes, 1 de diciembre (20:45) Copa de Alemania FC Bayern vs. Hertha BSC Viernes, 4 de diciembre (20:30) Bundesliga FC Bayern vs. SC Paderborn