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¿Veremos algún día al goleador del Bayern de Múnich, Harry Kane, en la NFL? Además, hay novedades sobre Alphonso Davies y Manuel Neuer. Noticias y rumores del FCB.

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Bayern de Múnich, noticias: una estrella de la NFL sueña con el fichaje bomba de Harry Kane

Drake Maye, quarterback estrella de los New England Patriots, ve perfectamente posible que el goleador del Bayern de Múnich, Harry Kane, juegue algún día en la NFL.

«¡Sería genial! A menudo se ve cómo los futbolistas chutan el balón desde 50 o 60 yardas. Creo que sería genial verlo hacerlo a él alguna vez», dijo Maye en la rueda de prensa previa al NFL Munich Game, que se celebra el domingo en el Allianz Arena.

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«La presión es uno de los grandes temas para los kickers en la NFL. Pero él ya la conoce. Por eso, sinceramente, no creo que tuviera ningún problema con ella», subrayó Maye, convencido de que Kane está bien preparado para ejercer de kicker.

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El delantero internacional inglés ya ha mencionado en varias ocasiones que se imagina jugando como kicker en la NFL después de su carrera futbolística. «Antes me tomaría entre seis meses y un año para entrenarme específicamente para ello», afirmó Kane en septiembre.

«Ya le he visto chutar unas cuantas veces y lo hace bastante bien. Así que no hay duda: estoy seguro de que podría hacerlo sin problemas», añadió Maye. Kane seguirá jugando al fútbol al menos hasta 2029, fecha hasta la que el jugador de 33 años amplió recientemente su contrato con el FCB.

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Bayern de Múnich, noticias: novedades sobre Alphonso Davies

El lateral izquierdo del Bayern Alphonso Davies, que se lesionó el viernes a primera hora en la victoria por 3-2 de la selección canadiense ante Guatemala en el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf, no regresará de inmediato a Múnich.

Según confirmó un portavoz de la federación canadiense de fútbol, Davies viajó primero con el equipo a Toronto, donde sus compañeros disputarán el lunes el partido de vuelta de cuartos de final contra Guatemala. Allí se le realizarán más pruebas antes de que emprenda el viaje de regreso a Múnich a lo largo del domingo.

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Aún no hay un diagnóstico preciso de la lesión de Davies. Tras el partido, el segundo entrenador de Canadá, Mauro Biello, solo habló de una «lesión en la parte inferior del cuerpo». El jugador del Bayern tuvo que ser sustituido ya en el minuto 7.

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Bayern de Múnich, rumor: se acerca la decisión definitiva sobre el futuro de Manuel Neuer

¿Habrá pronto una decisión definitiva sobre el futuro del portero del Bayern de Múnich Manuel Neuer?

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Según informa kicker, los responsables del FCB, encabezados por el director deportivo Max Eberl, mantendrán una conversación con Neuer durante el actual parón de selecciones. En ella abordarán específicamente cuáles son los planes del jugador de 40 años una vez que termine su contrato el próximo verano.

Hasta ahora, Neuer no ha tomado una decisión definitiva. Sin embargo, según se sabe, en el Bayern están ya muy convencidos de que el exguardameta internacional alemán no continuará y pondrá fin a su carrera al término de la temporada.

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En ese caso, el FCB tendría que fichar a un nuevo segundo portero que compita con Jonas Urbig, previsto como futuro titular. Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) es la opción preferida del Bayern para ese puesto.

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Bayern de Múnich, noticias: el FCB cierra una nueva alianza

El Bayern de Múnich tiene un nuevo socio en el mercado chino.

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Según anunció el FCB, la plataforma de vídeo y streaming Bilibili es su nuevo socio oficial de medios a nivel regional en China. El Bayern cuenta con un canal oficial en la plataforma desde 2021 y ahora quiere reforzar aún más el contacto directo con sus aficionados en China.

«China es un mercado clave para el Bayern de Múnich», destacó Rouven Kasper, directivo responsable de marketing y ventas del club con más títulos de Alemania. «Con Bilibili tenemos a nuestro lado a un socio que conoce perfectamente el mundo digital de los aficionados locales y que ya interactúa a diario con nuestros seguidores».

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Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

Fecha Competición Partido Viernes 20 de noviembre (20:30) Bundesliga Bayern de Múnich vs. 1. FC Colonia Miércoles 25 de noviembre (21:00) Champions League OSC Lille vs. Bayern de Múnich Sábado 28 de noviembre (15:30) Bundesliga Hamburger SV vs. Bayern de Múnich Martes 1 de diciembre (20:45) Copa de Alemania Bayern de Múnich vs. Hertha BSC Viernes 4 de diciembre (20:30) Bundesliga Bayern de Múnich vs. SC Paderborn