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El Bayern de Múnich volverá a perder a Jamal Musiala durante un largo periodo. Ahora salen a la luz detalles delicados sobre cómo se produjo la nueva lesión. Las noticias y los rumores del club más laureado de Alemania.

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Nuevo drama para Jamal Musiala: tras los debates públicos sobre su estado de salud protagonizados por dirigentes del Bayern como Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, el castigado atacante volvió a lesionarse el muslo derecho entre semana y probablemente no volverá a jugar en lo que queda de año.

Musiala volverá a estar de baja «hasta nuevo aviso», comunicó el Bayern el viernes. Varios medios coinciden en apuntar a una baja de entre cuatro y seis semanas. Y, al parecer, se podría haber evitado.

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Según coinciden en informar Bild y Sky, Musiala ya volvió a tener problemas en el muslo durante su aparición como suplente en el empate 1-1 contra el 1. FC Colonia . Se había lesionado ese muslo con la selección en septiembre y después estuvo de baja unos dos meses.

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Sin embargo, Musiala habría querido jugar a toda costa contra el Lille en la Champions League debido a las escasas opciones disponibles en la plantilla y a los debates sobre su trastorno de ausencias. Estos habían adquirido una nueva dimensión después de que Rummenigge insinuara que quizá nunca recuperaría su anterior nivel de rendimiento.

Según Sky, los marcadores de inflamación de Musiala estaban elevados después del partido contra el Colonia. El entrenador Vincent Kompany tenía reservas sobre alinearlo ante el Lille y se las expresó en una conversación personal. Musiala, sin embargo, insistió en jugar.

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En la primera derrota de la temporada, sufrida en Francia (1-2), Musiala entró por Tom Bischof en el minuto 76. Fue precisamente en los minutos restantes cuando la lesión se habría reproducido. Una resonancia magnética confirmó la mala noticia después de que los dolores aumentaran.

Así, el entrenador Vincent Kompany vuelve a perder a una pieza importante en un ataque ya muy castigado por las lesiones. Antes, Harry Kane e Ismael Saibari ya se habían despedido de 2026 por sendas roturas del ligamento de la sindesmosis. Ambos se perderán también buena parte de la primavera.

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Al menos, el Bayern también anunció buenas noticias el viernes. Serge Gnabry y Alphonso Davies regresaron a los entrenamientos con el equipo tras las lesiones musculares que sufrieron a finales de octubre y principios de noviembre, respectivamente, y aún podrían desempeñar un papel importante en el tramo final del año.

Getty Images

Bayern de Múnich, noticias: Lothar Matthäus desaconseja fichar en invierno a un sustituto de Kane

Lothar Matthäus ha desaconsejado al Bayern fichar en invierno a un sustituto de Harry Kane, su delantero estrella, que seguirá de baja durante mucho tiempo. Kane sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis el pasado viernes en el empate 1-1 contra el 1. FC Colonia y no regresará antes de marzo.

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Según Matthäus, el Bayern tiene suficientes jugadores en la plantilla capaces de desempeñar el papel de Kane, al menos en cierta medida.

«De todos modos, es imposible sustituir a Kane con alguien de sus mismas características», declaró Matthäus a Bild. Aun así, mencionó como posibles sustitutos a Serge Gnabry, que ha vuelto a entrenarse después de varias semanas de baja por lesión, y a Ismael Saibari, que, al igual que Kane, sigue apartado por una rotura del ligamento de la sindesmosis, aunque podría regresar en febrero.

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Ante la falta de efectivos, Konrad Laimer jugó como nueve el miércoles contra el OSC Lille. El prometedor Bastian Assomo, que últimamente había llamado la atención por su extraordinario promedio goleador con la selección alemana sub-17, el equipo del Bayern en la Youth League y el filial muniqués, aún no tuvo la oportunidad de demostrar su valía. Contra el Lille, el joven de 19 años Noah Codjo-Evora sí pudo probar suerte a partir del minuto 81.

Últimamente habían surgido rumores de que el Bayern se planteaba el regreso de Eric-Maxim Choupo-Moting, que quedará libre cuando termine a finales de año su contrato con los New York Red Bulls de la MLS. Sin embargo, el director deportivo Max Eberl frenó esa posibilidad por ahora.

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Al parecer, también se habló internamente de fichajes con vistas al futuro a largo plazo. Nicolo Tresoldi y Younes Ebnoutalib estarían en la lista del club más laureado de Alemania, pero exigirían un traspaso desorbitado y, a partir de abril como muy tarde, volverían a sentarse en el banquillo por detrás de Kane.

Getty Images

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