¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1085301073.jpgJan Huebner
Oliver Maywurm
Traducido por

Bayern de Múnich, noticias y rumores: «Gracias a Dios que está con nosotros». Por qué el directivo Max Eberl recuerda con especial cariño un día de febrero

Bundesliga
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Bayern Múnich
Liga de Campeones
D. Upamecano

El director deportivo Max Eberl está especialmente contento por una renovación de contrato de la que fue responsable en el Bayern de Múnich. Noticias y rumores sobre el club bávaro.

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

Más noticias y rumores sobre el Bayern de Múnich:

  • Bayern de Múnich: Konrad Laimer logra una hazaña histórica
  • Lennart Karl entra en un círculo de élite
  • ¿Sin opciones el Bayern de Múnich? El Real habría llegado a un acuerdo con una joven promesa

Bayern de Múnich, noticias: Max Eberl está especialmente encantado con una estrella del club

Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, seguramente guarda un grato recuerdo del 13 de febrero de este año. Aquel viernes al mediodía, el club alemán más laureado anunció oficialmente que el defensa central Dayot Upamecano había renovado por cuatro años más, hasta 2030, su contrato, que estaba a punto de expirar, tras meses de negociaciones.

«Menos mal que renovamos con él», dijo Eberl el martes por la noche en Madrid, después de que Upamecano, en un gran momento de forma, firmara otra actuación sobresaliente en la victoria por 2-0 en el partido de la Champions League ante el Atlético de Madrid. «Menos mal que está en nuestro club. Lleva semanas jugando a un nivel de clase mundial. Ya lo hizo la temporada pasada, también en el Mundial, y ahora otra vez», añadió Eberl.

Las negociaciones entre el Bayern y Upamecano llegaron a tensarse tanto que el club incluso retiró su oferta durante un tiempo. Se vislumbraba entonces la posibilidad de que el francés se marchara gratis en el verano de 2026, hasta que finalmente firmó un nuevo contrato con el club de la Säbener Straße.

Próximos partidos
M05

M05

Bundesliga

07 nov 2026

FCB

FCB

Con Vincent Kompany como entrenador, Upamecano se ha vuelto absolutamente imprescindible en el centro de la defensa del Bayern. Esta temporada, el jugador de 28 años también mantiene un nivel de forma excelente y, además de sus sólidas actuaciones defensivas, supone una amenaza de cara a portería. Upamecano ya ha marcado tres goles en sus doce partidos disputados hasta ahora en la temporada 2026/27.

El defensa juega «increíblemente bien», elogió Eberl. «Hasta marca goles. No hay nada que decir de él, salvo que es de clase mundial».

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Bayern de Múnich, noticias: Tom Bischof destaca con una estadística impresionante

El centrocampista Tom Bischof llamó la atención en la victoria por 2-0 del Bayern de Múnich en el partido de la Champions League ante el Atlético de Madrid del martes por una estadística notable.

Según el portal de estadísticas WhoScored , Bischof completó seis entradas con éxito en Madrid, más que cualquier otro jugador en un partido de la Champions League esta temporada.

Como Aleksandar Pavlovic, que arrastraba molestias, se quedó en el banquillo, Bischof entró de forma algo sorprendente en el once titular del Bayern y jugó junto a Joshua Kimmich en el doble pivote. El futbolista de 21 años, que encadenaba su tercera titularidad en la Champions League, cumplió con creces y destacó, entre otras cosas, por su trabajo defensivo.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Bayern de Múnich, noticias: «Un monstruo de la motivación». Un exjoven talento del club elogia a Joshua Kimmich

Ron-Thorben Hoffmann, portero del Eintracht Braunschweig que se formó en las categorías inferiores del Bayern de Múnich y comenzó su carrera profesional en el club, elogió las extraordinarias cualidades de Joshua Kimmich, líder del centro del campo del Bayern.

«Es un monstruo de la motivación», dijo Hoffmann sobre Kimmich en el pódcast Sport1 «Leadertalk», y explicó: «Nunca fue el jugador más alto ni el más rápido, ni tampoco el mejor técnicamente, pero trabaja muchísimo y ha sabido arrastrar a los demás».

Kimmich también apela al orgullo de sus compañeros, «algo que a veces puede resultar muy desagradable, como yo mismo he vivido». Su mentalidad mantiene a jugadores como Kimmich «que llevan diez o veinte años en la cima, ahí arriba, porque eso es lo que los impulsa y los hace mejorar».

Hoffmann llegó a las categorías inferiores del Bayern procedente del RB Leipzig con 16 años y se incorporó a la plantilla del primer equipo en 2018, cuando tenía 19. Aunque fue convocado varias veces, nunca llegó a disputar un partido oficial con el primer equipo del club alemán más laureado. Tras jugar 55 partidos con el Bayern II en la tercera división y la Regionalliga, se marchó cedido en 2021 al AFC Sunderland, entonces en la tercera división inglesa, donde sus actuaciones le valieron un traspaso definitivo al Eintracht Braunschweig.

Después de dos años en el club de Baja Sajonia, Hoffmann fichó por el Schalke en 2024, pero no logró consolidarse y regresó a Braunschweig apenas medio año después. El jugador de 27 años es ahora capitán del equipo de segunda división, que ocupa actualmente el 15.º puesto de la tabla.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Bayern de Múnich: los próximos partidos del club

Fecha

Competición

Partido

Sábado 7 de noviembre (15:30 h)

Bundesliga

Mainz 05 contra Bayern de Múnich

Viernes 20 de noviembre (20:30 h)

Bundesliga

Bayern de Múnich contra 1. FC Colonia

Miércoles 25 de noviembre (21:00 h)

Champions League

OSC Lille contra Bayern de Múnich

Sábado 28 de noviembre (15:30 h)

Bundesliga

Hamburger SV contra Bayern de Múnich

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google