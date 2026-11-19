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Matthias Tillmann, director ejecutivo del FC Schalke 04, no teme que su portero titular Loris Karius se marche al Bayern. Vincent Kompany regresa y Deco lamenta el fichaje frustrado de Luis Diaz. Estas son las noticias y los rumores del Bayern.

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Bayern, noticias: un dirigente del Schalke habla del futuro de Karius

Matthias Tillmann, director ejecutivo del FC Schalke 04, no teme que su portero titular Loris Karius se marche al Bayern. «Estoy muy tranquilo al respecto y puedo decir con confianza: uno prefiere ser el número uno en el Schalke que ser solo suplente en otro sitio», explicó Tillmann a WAZ.

Se menciona al jugador de 34 años como posible portero suplente del Bayern para la próxima temporada. Todo apunta a que Manuel Neuer y Sven Ulreich pondrán fin a sus carreras, lo que dejaría una vacante por detrás de Jonas Urbig, el designado portero titular. Según Sport Bild Karius podría plantearse asumir ese papel .

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Karius, que hasta entonces estaba sin equipo, fichó por el FC Schalke 04 en enero de 2025 y, tras unos comienzos complicados, se consolidó como portero titular a partir del verano de 2025. Tras el ascenso, renovó su contrato hasta 2028 apenas este junio y actualmente figura entre los mejores porteros de la Bundesliga.

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«Había decidido conscientemente renovar con el Schalke», afirmó Tillmann. «Ahora está haciendo una temporada excelente y encaja muy bien en el equipo. Mi impresión es que le gusta mucho jugar aquí. Como club, contamos firmemente con Loris».

IMAGO

Bayern, noticias: Deco lamenta el fichaje frustrado de Diaz

Deco, director deportivo del FC Barcelona, sigue lamentando el fichaje frustrado de Luis Diaz. En una entrevista con Catalunya Radio al ser preguntado qué jugador le habría gustado fichar en el pasado, Deco mencionó al extremo izquierdo de 29 años del Bayern.

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Diaz fichó por el Bayern en 2025 procedente del FC Liverpool por 70 millones de euros. Antes, el Barça de Deco también había intentado hacerse con sus servicios. Desde su llegada a Múnich, Diaz suma 31 goles y 24 asistencias en 62 partidos. Actualmente está de baja por una rotura de un fascículo muscular.

Bayern, noticias: Vincent Kompany comparece en rueda de prensa

El entrenador Vincent Kompany dirigirá a su equipo el viernes en el partido de Bundesliga contra el 1. FC Köln, su primer encuentro oficial desde que se desplomó . Antes, el jueves a las 10:00, responderá a las preguntas de los periodistas en la habitual rueda de prensa.

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Kompany se desplomó inesperadamente el 23 de octubre en las instalaciones de entrenamiento del Bayern. Después le diagnosticaron una irritación de las meninges, por lo que se tomó varias semanas de descanso, durante las cuales Aaron Danks lo sustituyó.

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