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FC Bayern, noticias: Matthäus se solidariza con Kompany

Tras el desvanecimiento del entrenador del FCB Vincent Kompany el pasado viernes, durante el fin de semana se debatió mucho sobre la carga de trabajo de los entrenadores de la Bundesliga. Lothar Matthäus también intervino en el debate.

En Sky 90, la leyenda del FCB, que también ejerció de entrenador en varios clubes, explicó: «Los entrenadores están sometidos a mucha presión. No es que solo vayas al entrenamiento. Yo también entrené durante algunos años. A veces duermes mal porque se te pasan muchas cosas por la cabeza, y esos pensamientos te acompañan incluso en los sueños por la noche. Luego te despiertas y a veces no puedes volver a dormirte porque tienes muchas cosas en la cabeza».

Según Matthäus, eso se acentúa aún más en el caso de Kompany: «Y, por supuesto, él es alguien que presta atención a los detalles. Creo que piensa en el fútbol de la mañana a la noche. Y, naturalmente, la presión es muy grande».

Pese a la gran presión que soportan, en general, todos los implicados en el fútbol profesional y, en particular, en el FC Bayern, el club más laureado de Alemania quiere dar ahora a su entrenador principal todo el tiempo posible para recuperarse. Así lo confirmó de nuevo Max Eberl el domingo, tras la victoria por 3-1 a domicilio ante el SC Friburgo, en una emotiva actualización sobre su estado de salud. Una reacción del FCB que no sorprende a Matthäus: «Le están dando mucho tiempo. Para mí es evidente que a una persona enferma que necesita ayuda y tiempo se le deben dar ese tiempo y esa ayuda».

Al mismo tiempo, Matthäus se solidarizó con Kompany y mostró comprensión por su ética de trabajo, que, según las informaciones, llevaba al belga a dedicar hasta 18 horas al día al fútbol: «Porque cargas con toda esa responsabilidad, y no es que haya disminuido. Yo entrené a equipos hace unos 20 años, no al más alto nivel, pero aun así estaba expuesto a la opinión pública y tenía responsabilidades. Todo el mundo te observa. Por eso no quieres cometer errores, quieres ser perfecto. Tampoco quieres que después te reprochen que hiciste algo mal: la táctica, haber alineado al jugador equivocado o quizá no haber analizado al rival como deberías».

Según el futbolista con más partidos internacionales de Alemania, ese perfeccionismo hace que otras necesidades se resientan considerablemente: «Y esos pensamientos te vienen a la cabeza sobre todo por la noche, cuando te despiertas y no pasa nada a tu alrededor. A mí me ocurría que me despertaba a las cuatro y acababa tomando café a las siete, después de pasar tres horas pensando en fútbol. Me pasaba a menudo porque siempre me cuestionaba a mí mismo: ¿lo estás haciendo todo bien?».

IMAGO

FC Bayern, noticias: la curiosa aparición de Olise

La estrella del FCB Michael Olise llamó la atención con su atuendo antes del duelo en Friburgo. El francés, que no rehúye los looks extravagantes, bajó del autobús del equipo con la habitual ropa de entrenamiento y un llamativo accesorio de moda.

Olise llevaba en la cabeza un pasamontañas que no solo le cubría la cabeza, sino que caía bastante hacia un lado. El gran logotipo en la frente dejaba claro que la prenda se había adquirido en la exclusiva firma de moda Mannahatta.

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FC Bayern, rumor: ¿es este el plan del Bayern para los millones de Viessmann?

La semana pasada, el FC Bayern vendió el último paquete de acciones disponible de su sociedad anónima y, según coinciden varios medios de Múnich, ingresará 250 millones de euros gracias a su asociación con el grupo internacional Viessmann.

Según informa BILD, el dinero se destinaría principalmente a diversas inversiones y a cubrir las necesidades de flujo de caja. Sin embargo, proyectos actuales como el Performance Center o el estadio de Unterhaching no se verían afectados, ya que pueden financiarse con los flujos de caja existentes.

Según el presidente del Bayern, Herbert Hainer, la venta del cinco por ciento de las acciones tampoco respondió a una necesidad financiera, sino que pretende enviar una señal ante la competencia internacional: «Por supuesto, nuestra tarea era conseguir un resultado muy bueno para el FC Bayern, con el fin de garantizar nuestra competitividad internacional y, sobre todo, la independencia del FC Bayern a largo plazo. Fue una ventaja no encontrarnos en una situación de necesidad y no tener que vender obligatoriamente».

A Hainer le alegra especialmente que se haya cerrado el acuerdo con Viessmann, ya que la empresa, que creció en su día gracias a la tecnología de calefacción, es «una empresa familiar con una larga tradición» «a la que conocemos desde hace mucho tiempo, que comparte nuestros valores y que encaja perfectamente con nosotros».

Como volvió a subrayar Hainer, esto se aplica especialmente a Max Viessmann. El consejero delegado también formará parte en el futuro del consejo de supervisión del FC Bayern. El órgano, presidido por Hainer y del que también forman parte antiguos dirigentes del club como Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, pasará así de los nueve miembros actuales a diez.

Viessmann ya era miembro del consejo consultivo del FC Bayern München eV. La empresa mantiene una relación comercial con el club desde 2018.

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