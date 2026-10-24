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Bayern de Múnich, noticias: Uli Hoeneß lanza duras críticas a Karl-Heinz Rummenigge

El presidente de honor del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, ha criticado a su compañero del consejo de supervisión Karl-Heinz Rummenigge a propósito de Max Eberl.

En una entrevista con Welt am Sonntag, Hoeneß recalcó que no le gustó la decisión de Rummenigge de hacer pública su abstención en la votación sobre la renovación del contrato del director deportivo Max Eberl, anunciada a finales de agosto. «Me parece una pena que lo dijera públicamente, no era necesario», afirmó Hoeneß sobre quien ha sido su compañero durante muchos años. «En este asunto tenemos opiniones diferentes».

Después de que se informara de la abstención de Rummenigge, el exdirector general del Bayern confirmó a finales de septiembre a Abendzeitung: «Pensé durante mucho tiempo si debía votar “no” a la renovación de Max. No fue hasta el transcurso de la reunión cuando decidí abstenerme».

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Hoeneß subrayó, no obstante, que su relación con Rummenigge sigue «completamente intacta». «Es incluso mejor que nunca», afirmó el dirigente de 74 años. Las críticas de Hoeneß tienen cierto regusto, ya que él mismo sembró públicamente dudas sobre Eberl hace unos meses. Por ejemplo, unas declaraciones del presidente de honor en torno a la final de la Copa de Alemania de mayo causaron revuelo cuando, pese a la exitosa temporada anterior y a la positiva evolución deportiva desde la llegada de Eberl en la primavera de 2024, dijo que la tendencia respecto a su futuro era solo de «60 a 40 a favor de la renovación».

Hoeneß explicó ahora al respecto: «Yo también fui crítico con Max durante un tiempo. Por ejemplo, sentíamos que no estábamos bien informados y algunos contratos nos parecían demasiado caros». Sin embargo, una conversación con Eberl, en la que también habrían participado Rummenigge y el presidente Herbert Hainer, calmó los ánimos. «Desde entonces, Max ha hecho un buen trabajo y ha evolucionado en la dirección correcta», elogió Hoeneß.

Por su parte, Eberl ya se había mostrado diplomático cuando Hoeneß expresó aquellas dudas en torno a la final de Copa. «Si alguien tiene dudas, es legítimo, tiene derecho a ello. Entonces se habla y se ve cómo seguir adelante en el futuro», dijo en aquel momento a ARD. El nuevo contrato del dirigente de 53 años se extiende hasta 2029.

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Bayern de Múnich, noticias: Uli Hoeneß volvería a renovar ya el contrato de Vincent Kompany

Uli Hoeneß está muy satisfecho con el trabajo del entrenador Vincent Kompany y así lo dejó claro con sus declaraciones sobre el belga en la citada entrevista.

No puede «imaginar ahora mismo un entrenador mejor. Hace poco le dije a Vincent que, en realidad, deberíamos renovarle el contrato ya, aunque el actual está vigente hasta 2029», recalcó Hoeneß. «Si mañana viniera a pedirnos eso, yo personalmente lo haría de inmediato».

Kompany se hizo cargo del Bayern en el verano de 2024 y desde entonces ha propiciado una evolución muy positiva en la Säbener Straße. Bajo el mando del exdefensa de talla mundial, el club ganó con autoridad el título de liga en dos ocasiones y, además, conquistó la pasada temporada la Copa de Alemania por primera vez tras seis años sin lograrlo. En la Champions League, el Bayern cayó por un estrecho margen en las semifinales de 2025/26 ante el posterior campeón, el Paris Saint-Germain.

Fue apenas en octubre del año pasado cuando Kompany renovó por primera vez con el club muniqués y firmó hasta 2029. En aquel momento se informó de que el Manchester City, entre otros clubes, donde Kompany jugó durante años, ya había mostrado interés por el técnico de 40 años.

Ahora preocupa el estado de salud de Kompany. El entrenador del Bayern, que recientemente había sufrido una infección vírica, se desplomó el viernes por la tarde mientras observaba el entrenamiento del segundo equipo. Kompany fue trasladado a un hospital de Múnich, donde «será examinado exhaustivamente y permanecerá bajo supervisión médica. Hasta nuevo aviso, su cuerpo técnico se encargará de los entrenamientos y los partidos», comunicó el club.

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Bayern de Múnich, noticias: Joshua Kimmich probablemente tampoco estará disponible ante el Friburgo

El centrocampista Joshua Kimmich probablemente tampoco estará disponible para el Bayern de Múnich en el destacado partido de Bundesliga del domingo ante el SC Friburgo.

Según informa Sky , Kimmich sigue ausente por el fallecimiento de un familiar. Por ese motivo, el jugador de 31 años ya se quedó fuera de la convocatoria para el partido de Champions League contra el Arsenal entre semana.

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Bayern de Múnich, noticias: ¿Seguirá Neuer después de todo? Hoeneß no descarta nada

El presidente de honor Uli Hoeneß no descarta que el portero del Bayern de Múnich, Manuel Neuer, continúe su carrera después de que venza su contrato el próximo verano.

«Habrá que esperar. Ahora mismo no se puede saber cómo irá la temporada ni si Manuel seguirá en forma. Al mismo tiempo, tampoco se le puede imponer que deje de jugar al fútbol», declaró Hoeneß a Welt am Sonntag. Neuer «ha hecho enormes méritos en el club. No he olvidado lo que hemos vivido y ganado con él desde 2011».

En general, se considera probable que Neuer se retire al término de la temporada actual, cuando tenga 41 años. Según informó recientemente kicker, los responsables del Bayern podrían hablar ya durante el parón de selecciones de noviembre, o como muy tarde en torno al cambio de año, con Neuer y también con el tercer portero, Sven Ulreich (cuyo contrato también vence en 2027). Entonces se aclarará si ambos siguen un año más o no.

El club ya está preparando a Jonas Urbig como sucesor de Neuer, y el jugador de 23 años está disfrutando de minutos con regularidad. «Jonas Urbig tendrá esa oportunidad. Todo el mundo en el Bayern de Múnich cuenta con ello», subrayó Hoeneß.

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Bayern de Múnich, rumor: deducción de un punto y multa para el Bayern II

El uso de bengalas por parte de los ultras del Bayern en el derbi de la ciudad disputado por el segundo equipo ante el 1860 Múnich el pasado fin de semana podría salirle caro al conjunto que dirige Dante.

Según un informe de Bild, la Federación Bávara de Fútbol sancionará al filial del campeón récord, entre otras medidas, con la deducción de un punto en la Regionalliga Bayern. Además, el Bayern recibirá una multa de 15.000 euros, señala el medio.

Después de que el 1860 marcara en el minuto 51 para poner el 2-3 provisional desde la perspectiva de los Leones, en el partido que el Bayern II ganó por 4-2, se desató una locura pirotécnica en la grada del Bayern. El juego tuvo que interrumpirse durante unos cuatro minutos.

La deducción del punto sería especialmente dolorosa porque el Bayern II necesita cada uno de ellos para intentar entrar aún en la lucha por el ascenso a la 3. Liga tras un mal comienzo de temporada. El equipo de Dante ocupa actualmente la duodécima posición, a 14 puntos del líder, el FC Memmingen, aunque ha disputado tres partidos menos que el conjunto de Memmingen y, con una racha de victorias, podría volver a mirar hacia arriba.

Por otra parte, el partido contra el DJK Vilzing previsto para el sábado fue aplazado. Según Bild, el motivo es el desvanecimiento del entrenador del Bayern Vincent Kompany, ocurrido el viernes durante el entrenamiento del segundo equipo. Muchos de los presentes habrían quedado «en estado de shock».

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