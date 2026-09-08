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Bayern de Múnich, rumor: así sería el plan de regreso de Musiala

El pasado sábado, Jamal Musiala hizo su debut oficial con el Bayern en esta temporada. El jugador de 23 años entró en el minuto 57 por Lennart Karl en Schalke. Las primeras impresiones fueron bastante positivas. Aunque futbolísticamente no salió demasiado en el 0-0 ante el ascendido, Musiala se mostró eléctrico, participativo y sólido.

Fue la primera aparición del internacional después de que fuera apartado de la competición hace pocas semanas tras sus colapsos en dos amistosos como consecuencia de una disfunción neurológica. Por ello, Musiala se perdió la Supercopa en Dortmund contra el BVB (2-1), el partido inaugural de la Bundesliga contra el VfB Stuttgart (5-1) y el encuentro de primera ronda de la DFB-Pokal en casa del VfL Osnabrück (3-1).

"Tras los incidentes, le dimos en cierta medida la calma que necesitaba", dijo el director deportivo del Bayern, Max Eberl, después del partido en Schalke. "Se ajustó la medicación y luego, en conversación con los médicos, con el cuerpo técnico y, por supuesto, con él, vimos cómo se sentía y que volviera a estar listo para estar hoy aquí. Por eso también es una opción absoluta y volverá a entrar inmediatamente cuando esté en la convocatoria. Estamos felices de volver a tener al Jamal que nos decide los partidos."

Sin embargo, según informa ahora Bild , Musiala seguirá siendo reincorporado con cautela y "recibirá poco a poco más minutos". También deberá hacer pausas una y otra vez para mantener la carga dentro de unos límites. Todo ello, según Bild, en estrecha coordinación con el entrenador Vincent Kompany.

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Bayern de Múnich, rumor: ¿dónde está el problema con Christoph Freund?

Según informa la Münchner Abendzeitung, el Bayern quiere ampliar el contrato de su director deportivo, vigente hasta 2027, preferiblemente antes de la asamblea general de noviembre. Después de que el director general Jan-Christian Dreesen y el director deportivo Max Eberl se vincularan al campeón récord alemán más allá del próximo verano, el triunvirato debería completarse con el austríaco.

Sin embargo, Freund se encontraría actualmente en una "fase de reflexión". Según la AZ, el futuro del jefe de ojeadores Nils Schmadtke juega un papel. Este, al igual que Freund, tiene contrato hasta 2027. Si Schmadtke, de quien se dice que es un hombre de confianza de Eberl, se marchara, "Freund podría instalar a un jefe de ojeadores según sus ideas".

Todo apunta a una renovación con Freund, ya que goza de una buena reputación de manera constante y su trabajo sería valorado especialmente en el Campus. También se dice que su relación con el entrenador Vincent Kompany es muy buena.

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Bayern de Múnich, noticias: Harry Kane quiere ganar la Champions League

La estrella ofensiva Harry Kane quiere conquistar por fin con el Bayern esta temporada el ansiado título de la Champions League. "Estamos muy cerca", dijo el jugador de 33 años antes del estreno en la máxima competición continental este jueves (21.00 horas/DAZN) contra el Bodö/Glimt en TNT Sports: "La temporada pasada, pequeños detalles marcaron la diferencia. Ahora entramos en esta temporada diciendo: tiene que ser nuestro año".

Tras la amarga eliminación en semifinales ante el posterior campeón, el Paris Saint-Germain, en la pasada campaña, el conjunto muniqués ansía su séptimo título en la máxima competición continental.

Sin embargo, en la Champions League "no se trata solo de ser el mejor equipo. A veces también hace falta la suerte necesaria en el momento adecuado", opinó Kane: "La cuestión es si podemos marcar esa pequeña diferencia que hace falta para seguir adelante y ganar la Champions League. Ese es mi objetivo. Y es el objetivo de todo el equipo".

También por eso aún no se ha planteado el final de su carrera, subrayó el capitán de la selección inglesa. "A nivel de clubes todavía hay cosas que quiero ganar. Lo mismo se aplica a la selección", dijo Kane, que la pasada temporada marcó unos sobresalientes 73 goles para el Bayern y para Inglaterra: "Por eso, para mí, se trata de disfrutar este momento el mayor tiempo posible".

(SID)

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