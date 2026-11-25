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Con numerosas bajas, el Bayern de Múnich sufrió su primera derrota de la temporada al caer 2-1 ante el Lille OSC en la quinta jornada de la Champions League. Las notas de los jugadores del Bayern.

Vincent Kompany tuvo que improvisar, sobre todo en ataque, ante el Lille. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Alphonso Davies eran baja por lesión, al igual que el capitán Manuel Neuer. Jamal Musiala y Luis Diaz, recién recuperados, no entraron hasta la recta final.

Dayot Upamecano adelantó a un Bayern muy mermado (15'). El que parecía el empate del Lille, obra de Ayase Ueda, fue anulado con razón tras la intervención del VAR por una falta sobre Joshua Kimmich (46'). Ueda sí firmó el 1-1 de forma reglamentaria en el minuto 62, antes de que Aleksandar Pavlovic marcara en propia puerta y dejara al Bayern por detrás.

Tras cinco jornadas, el Bayern ocupa el 15.º puesto con ocho puntos. Ahora está a dos puntos de la octava plaza, que da acceso directo a los octavos de final. Aún le quedan los partidos en casa contra el Slavia Praga y el Real Betis, además de una visita al Manchester United.

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¡Aquí puedes leer la crónica del partido!

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Bayern de Múnich, notas ante el Lille OSC: Jonas Urbig

Después de su brillante actuación en el 1-1 contra el Colonia, Urbig vivió una noche desafortunada en Lille. Primero hizo una buena parada a Ueda (23'), pero no pudo hacer nada en ninguno de los dos goles. Nota: 3.

Bayern de Múnich, notas ante el Lille OSC: Josip Stanisic

Pasó del lateral izquierdo al derecho en la defensa de cuatro. Al principio se mostró algo más dispuesto a atacar que en el último partido contra el Colonia, pero pronto bajó su rendimiento. Nota: 4.

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Bayern de Múnich, notas ante el Lille OSC: Dayot Upamecano

Después de marcar tres goles en la Bundesliga, Upamecano también vio puerta en la Champions League: remató de cabeza un córner de Bischof para adelantar pronto al Bayern. Con ese gol estableció un récord personal, pues nunca antes había marcado cuatro tantos en una temporada. También defendió con mucha atención en la primera parte, pero tras el descanso empezó a mostrar dudas. Tuvo mucha suerte en el minuto 46: un mal pase atrás de cabeza suyo propició el que parecía el empate del Lille, aunque fue anulado con razón tras la intervención del VAR por una falta de Ueda sobre Kimmich. En el gol del empate que sí subió al marcador, Upamecano perdió de vista al goleador a su espalda. Un partido de altibajos. Nota: 3.

Bayern de Múnich, notas ante el Lille OSC: Min-Jae Kim

Sustituyó a Jonathan Tah y ofreció una actuación muy sólida. Nota: 3,5.

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Bayern de Múnich, notas ante el Lille OSC: Hiroki Ito

Jugó como lateral izquierdo en su sexto partido de la temporada, el segundo como titular. Al principio se notó que al japonés le faltaba ritmo de competición. Sin embargo, Ito mejoró a medida que avanzó el encuentro y, por ejemplo, despejó con acierto ante Mbappe en el minuto 72. Nota: 3,5.

IMAGO

Bayern de Múnich, notas ante el Lille OSC: Joshua Kimmich

Se implicó en las tareas defensivas, pero no marcó diferencias con el balón. Nota: 4.

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Bayern de Múnich, notas ante el Lille OSC: Tom Bischof

Contra el Colonia, Bischof había jugado por momentos como sustituto de Kane en ataque tras entrar desde el banquillo. Ante el Lille ocupó su posición habitual junto a Kimmich. Asistió de córner a Upamecano en el 1-0, pero por lo demás apenas destacó. Nota: 4.

Bayern de Múnich, notas ante el Lille OSC: Lennart Karl

Era el único atacante consolidado que estaba realmente en forma y, precisamente él, estuvo completamente irreconocible. Karl no aportó nada por la banda derecha. Antes del empate del Lille, defendió con muy poca intensidad a Nathan Ngoy, autor de la asistencia. Nota: 5,5.

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Bayern de Múnich, notas ante el Lille OSC: Aleksandar Pavlovic

Adelantó su posición y mostró presencia física en su poco habitual papel de mediapunta. El portero del Lille, Berke Özer, detuvo sus dos disparos lejanos (14' y 27'). Pavlovic acabaría metiendo el balón en la portería, pero en la equivocada. Tras un remate de Ethan Mbappe al poste, falló al intentar despejar y marcó en propia puerta el gol de la victoria del Lille. Nota: 5.

IMAGO

Bayern de Múnich, notas ante el Lille OSC: Nathaniel Brown

Se esforzó por la banda izquierda, pero al final no tuvo ningún impacto. Nota: 5.

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Bayern de Múnich, notas ante el Lille OSC: Konrad Laimer

El polivalente jugador austríaco puede jugar, como es sabido, casi en cualquier sitio. Ante el Lille ocupó por sorpresa el puesto de Kane como delantero centro y presionó a sus rivales sin descanso. Al comienzo de la segunda parte, Laimer tuvo un encontronazo con Alexsandro y cayó al suelo tras un amago de cabezazo. Segundos después derribó con contundencia a Ngoy y vio la amarilla. También apareció una vez en una posición peligrosa ante la portería, pero Özer le negó el gol cuando estaba libre de marca (26'). Tras el triple cambio del minuto 76, Laimer regresó a su posición habitual en el lateral derecho. Nota: 4.

Bayern de Múnich, notas ante el Lille OSC: suplentes

Jamal Musiala: Después de todas las conversaciones de los últimos días, Musiala entró desde el banquillo, como ya había hecho contra el Colonia. Sustituyó a Bischof en el minuto 76 y llegó a efectuar un disparo. Sin nota.

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Luis Diaz: También entró en el minuto 76, en su caso por Stanisic. Sin nota.

Tim Binder: Entró por Ito. Sin nota.

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Noah Codjo-Evora: Entró por Karl en el minuto 81. Sin nota.

Jonathan Tah: Sustituyó a Kim en el tiempo añadido. Sin nota.