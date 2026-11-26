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Muy mermado por las bajas, el Bayern de Múnich sufrió su primera derrota de la temporada al caer 2-1 ante el OSC Lille en la quinta jornada de la Champions League. Las notas de sus jugadores.

Vincent Kompany tuvo que improvisar, sobre todo en ataque, ante el Lille. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Alphonso Davies eran baja por lesión, al igual que el capitán Manuel Neuer. Jamal Musiala y Luis Diaz, recién recuperados, no entraron hasta el tramo final.

Dayot Upamecano adelantó a un Bayern muy mermado (15'). El aparente empate del Lille, obra de Ayase Ueda, quedó correctamente anulado tras la intervención del VAR por una falta sobre Joshua Kimmich (46'). En el minuto 62, Ueda marcó un gol válido para poner el 1-1, antes de que Aleksandar Pavlovic, con un tanto en propia puerta, dejara al Bayern por detrás en el marcador.

Tras cinco jornadas, el Bayern ocupa el 15.º puesto con ocho puntos. Ahora está a dos puntos de la octava plaza, que da acceso directo a los octavos de final. Aún le esperan dos partidos en casa, contra el Slavia de Praga y el Real Betis, y uno a domicilio ante el Manchester United.

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¡Aquí puedes leer la crónica del partido!

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Bayern de Múnich, notas ante el OSC Lille: Jonas Urbig

Después de su gran actuación en el 1-1 contra el Colonia, Urbig vivió una noche desafortunada en Lille. Primero realizó una buena parada ante Ueda (23') y después nada pudo hacer en los dos goles encajados. Nota: 3.

Bayern de Múnich, notas ante el OSC Lille: Josip Stanisic

Pasó del lateral izquierdo al derecho en la defensa de cuatro. Al principio mostró más iniciativa ofensiva que en el último partido contra el Colonia, pero pronto bajó su rendimiento. Nota: 4.

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Bayern de Múnich, notas ante el OSC Lille: Dayot Upamecano

Tras marcar tres goles en la Bundesliga, Upamecano también vio puerta en la Champions League: remató de cabeza un córner de Bischof para abrir pronto el marcador. Ese gol supuso además un récord personal: nunca antes había marcado cuatro tantos en una temporada. También defendió con mucha atención en la primera parte, pero tras el descanso empezó de repente a mostrarse inseguro. Tuvo mucha suerte en el minuto 46: un mal pase atrás de cabeza suyo propició el aparente empate del Lille, que quedó correctamente anulado tras la intervención del VAR por una falta de Ueda sobre Kimmich. En el empate que sí subió al marcador, perdió de vista a Ueda, que estaba a su espalda. Una actuación llena de altibajos. Nota: 3.

Bayern de Múnich, notas ante el OSC Lille: Min-Jae Kim

Sustituyó a Jonathan Tah y cumplió con solvencia. Nota: 3,5.

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Bayern de Múnich, notas ante el OSC Lille: Hiroki Ito

Jugó como lateral izquierdo en su sexto partido de la temporada, el segundo como titular. Al principio se le notó la falta de ritmo de competición al japonés. Sin embargo, Ito mejoró con el paso de los minutos y, por ejemplo, despejó con acierto ante Mbappe en el 72'. Nota: 3,5.

IMAGO

Bayern de Múnich, notas ante el OSC Lille: Joshua Kimmich

Trabajó con intensidad sin balón, pero no tuvo una incidencia decisiva en la posesión. Nota: 4.

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Bayern de Múnich, notas ante el OSC Lille: Tom Bischof

Contra el Colonia, Bischof actuó por momentos como sustituto de Kane en la delantera tras entrar desde el banquillo. Ante el Lille se situó en su posición habitual, junto a Kimmich. Sirvió el córner que dio lugar al 1-0 de Upamecano, pero por lo demás pasó bastante desapercibido. Nota: 4.

Bayern de Múnich, notas ante el OSC Lille: Lennart Karl

Era el único atacante consolidado que estaba realmente en condiciones de jugar y, precisamente, estuvo completamente desentonado. Karl no generó peligro alguno por la banda derecha. Antes del empate del Lille, defendió con muy poca convicción a Nathan Ngoy, que dio la asistencia. Nota: 5,5.

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Bayern de Múnich, notas ante el OSC Lille: Aleksandar Pavlovic

Jugó una línea más adelantado y aportó presencia física en un papel poco habitual para él, el de mediapunta. El portero del Lille, Berke Özer, detuvo sus dos disparos lejanos (14' y 27'), antes de que Pavlovic acabara enviando el balón a la portería, aunque a la equivocada. Tras un disparo al poste de Ethan Mbappe, un despeje fallido de Pavlovic acabó en propia puerta y dio la victoria al Lille. Nota: 5.

IMAGO

Bayern de Múnich, notas ante el OSC Lille: Nathaniel Brown

Se esforzó por la banda izquierda, pero terminó siendo completamente ineficaz. Nota: 5.

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Bayern de Múnich, notas ante el OSC Lille: Konrad Laimer

El polivalente jugador austriaco puede jugar, como es sabido, en casi cualquier posición. Ante el Lille ocupó por sorpresa el puesto de Kane como delantero centro y presionó sin descanso a sus rivales. Al comienzo de la segunda parte tuvo un encontronazo con Alexsandro y cayó al suelo tras un amago de cabezazo. Segundos después derribó con contundencia a Ngoy, dejando claras sus intenciones, y vio la amarilla. Laimer también apareció una vez en una posición peligrosa ante la portería, pero Özer le ganó el mano a mano cuando estaba libre de marca (26'). Tras el triple cambio del minuto 76, Laimer regresó a su posición habitual de lateral derecho. Nota: 4.

Bayern de Múnich, notas ante el OSC Lille: suplentes

Jamal Musiala: Después de todos los debates de los últimos días, Musiala entró desde el banquillo, como ya había hecho contra el Colonia. Sustituyó a Bischof en el 76' y llegó a realizar un disparo. Sin nota.

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Luis Diaz: También entró en el 76', en sustitución de Stanisic. Sin nota.

Tim Binder: Entró por Ito. Sin nota.

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Noah Codjo-Evora: Entró por Karl en el 81'. Sin nota.

Jonathan Tah: Sustituyó a Kim en el tiempo añadido. Sin nota.