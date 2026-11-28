Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

En los últimos días, el Bayern de Múnich se ha mostrado dividido ante la situación que afecta, contra su voluntad, a Jamal Musiala. Hoy, sin embargo, el director Max Eberl ha llamado al orden a los distintos sectores del club y les ha pedido que permanezcan unidos para apoyar lo mejor posible al jugador de 23 años, que padece una enfermedad neurológica incurable, aunque puede mantenerse bajo control con tratamiento farmacológico.

«Queremos que el chico esté tranquilo. Esta es una tragedia humana en curso», afirmó el directivo a Sky Sport De antes del partido contra el Hamburgo. «Le estamos dando espacio para desconectar, tomarse un descanso y volver más fuerte».

Musiala también ha estado de baja estos días por una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho. «Es un contratiempo, pero lo afrontaremos todos. Todos tenemos el mismo objetivo: ante todo, vemos a Jamal Musiala como persona. Ya se ha dicho bastante. El Bayern siempre ha sido fuerte cuando se ha mantenido unido, más aún en momentos como estos. Todos queremos resolver juntos esta difícil situación».

Sus palabras buscan dar por zanjado el asunto, al menos ante los medios, después de las numerosas declaraciones realizadas recientemente por otros miembros del club.

Anuncios Anuncios

El presidente de honor Uli Hoeneß, por ejemplo, se había pronunciado así: «En el caso de Jamal nos encontramos ante un dilema. El chico padece una enfermedad que no es fácil de curar, pero que puede mantenerse hasta cierto punto bajo control gracias a los medicamentos. Sin embargo, está por ver si algún día podrá recuperar su nivel de rendimiento de antes... Por ahora sigue cobrando su sueldo. Pero imaginaos que el Bayern pusiera en cuestión su contrato».

Related Topics

De la misma opinión era Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de supervisión del club bávaro: «Tiene problemas de salud, es un hecho conocido, como también lo es que su contrato contempla cifras muy importantes. Si no lograra recuperarse por completo, habría que hablar con la familia, con el jugador y, sobre todo, con su agente, porque entonces esas cifras ya no estarían justificadas».

Estas declaraciones provocaron la inmediata respuesta del capitán Joshua Kimmich, que se puso enseguida del lado de su compañero.

Anuncios

«Lo que no entiendo es la forma en que se habla de esto públicamente. Un asunto así nunca debería tratarse a costa de un jugador. El club está por encima de todo y es más grande que nosotros, los futbolistas, pero no está por encima de la persona. Es absolutamente inaceptable y no es propio del Bayern».

Para Eberl, el caso está cerrado. El Bayern seguirá brindando todo su apoyo a Musiala.