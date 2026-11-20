Bayern de Múnich-Colonia 1-1 es el partido adelantado que abre el viernes por la noche la décima jornada de la Bundesliga alemana.
En el banquillo del campeón de Alemania reaparece Vincent Kompany, que regresa casi un mes después de la indisposición que sufrió en el campo durante el entrenamiento del pasado 23 de octubre.
Ya sin Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry y Luis Diaz (todos lesionados), el técnico belga también pierde por lesión a Harry Kane.
El delantero centro inglés, ganador del Balón de Oro, se ve obligado a abandonar el campo por un problema en el tobillo y Tom Bischof lo sustituye en el minuto 20. Este último asiste en el 37 a Nathaniel Brown, que empata 1-1, resultado con el que los equipos se van al descanso. Responde así al gol inicial del Colonia, marcado por el inglés Mikey Moore tras una asistencia de Said El Mala en el minuto 12.
La segunda parte comienza con la entrada de Tim Binder en lugar del francés Michael Olise, también baja por lesión después de haber cojeado ostensiblemente en el tramo final de la primera mitad. Lennart Karl pasa así a jugar de falso nueve.
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El Colonia también tiene varias bajas: Hubers, Mensah, Rondic, Skhiri y van den Berg, además del delantero neerlandés Thijs Dallinga, llegado el pasado mercado de verano cedido por el Bolonia con una opción de compra fijada en 11 millones de euros y lesionado en el ligamento cruzado de la rodilla.
En el minuto 70, Kompany hace un doble cambio y da entrada a Musiala y Kim Min-Jae (ex del Nápoles) por Laimer y un Upamecano muy nervioso, respectivamente. Este último había visto la amarilla unos diez minutos antes. En el otro equipo también hay sitio en los minutos finales para Reigan Heskey, hijo de un futbolista, pero el resultado ya no cambia.
El Bayern de Múnich llega a 22 puntos, uno más que el Borussia Dortmund, que el sábado por la tarde tiene la oportunidad de arrebatarle el liderato en el campo del Borussia Mönchengladbach, último en la clasificación.
En la próxima jornada de la Bundesliga, el Bayern juega en Hamburgo el sábado 28 de noviembre, pero antes (el miércoles 25 de noviembre) disputa un partido de Champions League en Francia, en el campo del Lille que dirige el italiano Davide Ancelotti, hijo de Carlo, seleccionador de Brasil.
FICHA DEL PARTIDO
BAYERN-COLONIA 1-1
GOLEADORES: 12' Moore (C), 37' Brown (B).
BAYERN (4-2-3-1): Urbig; Laimer (70' Musiala), Upamecano (70' Kim Min-Jae), Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic (87' Codjo-Evora); Olise (46' Binder), Karl, Brown; Kane (20' Bischof). (Suplentes: Ulreich, Boey, Ito, Sapoko Ndiaye). Entrenador: Kompany.
COLONIA (3-5-1-1): Schwabe; Schmied, Simpson-Pusey, Lochoshvili; Sebulonsen (86' Castro-Montes), Krauss, Okon-Engstler (77' Johannesson), Moore (91' Bulter), Borna Sosa; Maina (77' Thielmann); S. El Mala (86' Heskey). (Suplentes: Zieler, Ache, M. El Mala, Waldschmidt). Entrenador: Wagner.
ÁRBITRO: Braun.
AMONESTADOS: Okon-Engstler (C), Upamecano (B), S. El Mala (C).
EL PROGRAMA:
SÁBADO
15:30 horas
Elversberg-Friburgo
Eintracht Fráncfort-Hoffenheim
Bayer Leverkusen-Paderborn
Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund
Unión Berlín-RB Leipzig
18:30 horas: Schalke-Stuttgart
DOMINGO
15:30 horas: Augsburgo-Mainz
17:30 horas: Werder Bremen-Hamburgo
LA CLASIFICACIÓN:
Bayern de Múnich 22 puntos
Borussia Dortmund 21
Friburgo 19
RB Leipzig 18
Bayer Leverkusen 16
Werder Bremen 15
Elversberg 13
Stuttgart 12
Hoffenheim 12
Eintracht Fráncfort 12
Hamburgo 12
Mainz 10
Paderborn 10
Colonia 10
Augsburgo 9
Unión Berlín 7
Schalke 6
Borussia Mönchengladbach 4.
Bayern de Múnich y Colonia han disputado un partido más.