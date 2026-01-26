Bayer Leverkusen vs. Villarreal, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bayer Leverkusen recibe a Villarreal este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) en el estadio BayArena, por la octava y última jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Bayer Leverkusen vs. Villarreal de la Champions League 2025-26

Los 11 de la Compañía llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-2 a manos de Olympiacos en la fecha 7. El equipo dirigido por Kasper Hjulmand es vigésimo en la clasificación con nueve puntos, por lo que aún deben confirmar su lugar en el playoffs con un triunfo o un empate.

Por su parte, el Submarino Amarillo cayó por 1-2 frente a Ajax en su más reciente partido en el certamen continental, a pesar del gol de Tani Oluwaseyi. El cuadro a cargo de Marcelino García Toral es penúltimo en la tabla con solo una unidad, ya eliminado del torneo.

Cómo ver Bayer Leverkusen vs Villarreal, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 5 y M+ Liga de Campeones 6, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ViX Premium, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio del partido Bayer Leverkusen vs Villarreal

El partido se disputa este miércoles 28 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio BayArena.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 12 E. Tapsoba

17 E. Ben Seghir Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del equipo Bayer Leverkusen

Los 11 de la Compañía vienen de cortar una racha de dos derrotas en la Bundesliga con un triunfo sobre el Werder Bremen el pasado fin de semana, con lo que se mantienen en la quinta posición de la tabla, a cuatro puntos de distancia de los puestos de Champions League.

Noticias del equipo Villarreal

Por su parte, el Submarino Amarillo cayó en casa frente al Real Madrid en LaLiga y es cuarto lugar en la clasificación. Es su segundo descalabro al hilo a nivel local, por lo que quizá cerrar con un triunfo en Champions League no sea prioridad y Marcelino apunte por rotar de cara a su duelo de fin de semana contra Osasuna.

En otras noticias, Juan Foyth fue operado con éxito tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles, lesión que lo deja fuera de acción por el resto de la temporada y de la Copa del Mundo en el verano.

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificaciones

